Harker: Růst inflačních očekávání je pozitivní, inflace se nesmí dostat mimo kontrolu

Hostem Yahoo Finance byl v neděli prezident Philadelphia Federal Reserve Patrick Harker, podle kterého bude americká ekonomika v prvním pololetí růst asi o 3 %, ve druhém zrychlí na 5 – 6 %. Nezaměstnanost by se měla na konci roku pohybovat kolem 5 % a inflace se podle ekonoma bude pohybovat stále pod cílem, konkrétně kolem 1,7 %.



Uvedená čísla počítají s fiskální stimulací ve výši 900 miliard dolarů, konečná výše stimulace může projekce měnit. Jaké je riziko přehřátí americké ekonomiky? Na tuto otázku Harker odpověděl, že je nutné definovat, co vlastně přehřátí představuje. Pro něj je rozhodující, že inflace se již řadu let pohybuje pod inflačním cílem ve výši 2 %. Pokud se tedy v následujících letech zvedne na 2 % nebo je o něco překročí, tak, aby v průměru bylo dosaženo cíle, je to v pořádku. Inflace se ale nesmí dodat mimo kontrolu. V tuto chvíli známky takového vývoje podle ekonoma nejsou.



Inflaci je třeba podle ekonoma stále sledovat a Fed má nástroje na to, aby ji v případě potřeby snížil. V tuto chvíli ji ale Harker podle svých slov jako riziko nevnímá. Co růst inflačních očekávání a spekulace, že Fed zvedne sazby dříve, než se čekalo? Harker uvedl, že růst inflačních očekávání je pozitivní, protože se o to Fed snaží a chce, aby očekávání byla ukotvena na 2 %. Ohledně zvedání sazeb dodal, že on je nečeká ani v roce 2022. A současná politika by měla pokračovat až do doby, dokud se ekonomika nedostane z problémů, do kterých ji dostala pandemie. Jelikož projekce dalšího vývoje zatěžuje vysoká nejistota, Herker nechtěl hovořit o tom, kdy by Fed mohl změnit program nákupu aktiv.



Následující graf ukazuje objem nově vydávaných vládních obligací v USA a strukturu poptávky po nich:





Zdroj: , Sober Look



Nákupy Fedu tvořily významnou součást poptávky po obligacích v roce 2009 a v následujících letech, rok 2020 ovšem přinesl objemy nákupů, které leží mnohem výš než ty po finanční krizi.



Inflačnímu očekávání a souvisejícímu růstu výnosů vládních obligací se na CNBC věnoval i známý ekonom a stratég David Rosenberg, který nyní stojí v čele vlastní firmy Rosenberg Research. Poslední projev šéfa Fedu podle něj vyvolal zbytečné obavy, protože Powell pouze poukázal na to, že letošní inflační čísla ovlivní nízká základna z minulého roku. Podle ekonoma Powell určitě není toho názoru, že by se inflace měla nějak výrazně a udržitelně zvednout.



Šéf Fedu řekl, že růst výnosů obligací v něm bude budit obavy ve chvíli, kdy se začne projevovat na dalších sazbách v ekonomice a na rizikových spreadech. Rosenberg k tomu dodal, že tyto spready se zatím i přes vyšší výnosy obligací moc nemění a nedochází ani k nějakému znatelnému utažení celkových finančních podmínek.



Zdroj: Yahoo Finance, Sober LookCNBC