Rozbřesk: Dluhopisy zažívají nejhorší start roku od osmdesátých let

Trhy jako by odmítaly uvěřit americkému Fedu, že úrokové sazby skutečně ponechá v postpandemickém světě dlouhou dobu beze změny. Obavy z toho, že post-pandemické uvolnění a masivní rozpočtový stimul, který prochází Senátem (další 1,9 bilionu USD), povede k vyšší inflaci a rychlejšímu růstu amerických sazeb, dál živí výprodeje amerických dluhopisů. Ty padají již pátým týdnem v řadě – to se naposledy přihodilo v roce 2008.



Rostou jak reálné výnosy, tak inflační očekávání…, což je z pohledu rizikových aktiv v čele s akciemi alespoň lehká úleva. I tak je pro riziková aktiva slušnou zátěží skutečnost, že nárůst amerických výnosů od začátku roku je tak prudký, že americké dluhopisy (splatnost 10 let) mohou zažít jeden z nejhorších kvartálů od sedmdesátých a osmdesátých let – velké stagflační vlny.



To vše se samozřejmě podepisuje i na devizových trzích. Na výsluní zůstává americký dolar, který po proražení 1,20 EUR/USD dál posiluje. A prudký růst amerických výnosů naopak vytahuje peníze z rizikových aktiv s tím, že problémy začínají mít rizikovější výše úročené měny včetně těch středoevropských – koruna tak logicky zůstává pod tlakem.



V určitou chvíli by se dluhopisové trhy podle našeho názoru měly alespoň na chvíli stabilizovat – hodně z inflačního rizika už v dnešních cenách jednoduše je a trhy v tuto chvíli sázejí na první růst úrokových sazeb v USA již na začátku roku 2023. Na druhou stranu v prostředí pokračujícího růstu cen ropy a schválení rozpočtového mega-balíku v USA to nemusí být v nejbližším týdnu jednoduché.



Uvidíme také, jak v tomto týdnu zareaguje na novou situaci ECB, která ovšem čelí o poznání menšímu tlaku na dluhopisových trzích.



TRHY



Koruna

Česká koruna se drží kvůli pokračujícímu růstu výnosů i horšímu vývoji pandemie v Česku pod tlakem – měnový pár se pohybuje nad 26,30 EUR/CZK, a i na začátku tohoto týdne asi zůstane pod lehkým tlakem. Koruně navíc nepomáhá přetrvávající holubičí tón sousední polské NBP.



Zahraniční forex



Americký dolar si po zveřejnění dobrých únorových statistik z amerického trhu práce připisuje další body. V pozadí je samozřejmě velmi úspěšná očkovací kampaň v USA, která na hlavu poráží eurozónu, kde je očkovací proces velmi pomalý (mimochodem na pozadí stejného příběhu masivně posiluje vůči euru libra, neboť Velká Británie je z pohledu očkování ještě úspěšnější zemí než USA).



Trhy nyní budou velmi bedlivě sledovat, co budou dělat trhy dluhopisů, resp. výnosy a od toho můžeme odvozovat chování i eurodolaru. Schválení fiskálního balíku v řádu 1,9 biliónu USD ze strany amerického Senátu je nicméně další dobrou zprávou pro dolar, neboť může tlačit americké výnosy, resp. delší úrokové sazby výše. Pro americký trh dluhopisů (ale i ostatní trhy) pak může být důležitá středa, kdy jednak bude zveřejněna americká inflace za únor a zároveň proběhne i aukce desetiletého vládního dluhopisu (trh si přitom může připravovat pozice a tlačit úroky výše).



Polský zlotý táhne i nadále středoevropské měny ke slabším hodnotám. Aktuálně velmi holubičí postoj NBP zdůraznila i páteční tisková konference guvernéra Glapinského. Ten opět připomněl, že další chování centrální banky závisí na pandemické situaci. Pokud dojde k dalšímu zhoršení epidemie (což je mimochodem velmi pravděpodobné), tak scénář snížení úrokových sazeb je stále existuje. Glapinski zároveň uvedl, že trh se mýlí, pokud jde o očekávání růstu úrokových sazeb (v horizontu 12M minimálně jedno zvýšení). Na adresu zlotého navíc prezident NBP opět uvedl, že banka je stále připravena intervenovat proti PLN, neboť “silný” zlotý poškozuje oživení.