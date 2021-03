RTL potvrdila záměr prodat podíl v Groupe M6. Zájem údajně má i Křetínský

Německé mediální společnosti RTL v loňském roce klesl kvůli dopadům pandemie zisk z hlavních aktivit o 26 procent na 853 milionů eur, výnosy za celou skupiny se snížily o 9,5 procenta na šest miliard eur. Firma dnes také potvrdila spekulace, že uvažuje o prodeji podílu ve francouzské mediální společnosti Groupe M6. Podle zdrojů agentury Reuters má o podíl zájem i český podnikatel Daniel Křetínský.



RTL ve francouzském podniku drží kontrolní podíl a šéf RTL Thomas Rabe řekl, že v evropském mediálním sektoru do budoucna počítá s konsolidací. Týkat se to bude zejména provozovatelů televizních stanic ze stejné země, protože diváci si čím dál více všímají nabídek velkých amerických podniků, které nabízejí streamovací služby. To je třeba .



"Je to součást naší strategie být u konsolidace proaktivní, a tedy i něco dělat," řekl Rabe novinářům, když komentoval výsledky hospodaření za loňský rok. RTL předpovídá, že výnosy v letošním roce bez vlivu akvizic či kurzových výkyvů vzrostou zhruba o osm procent, u základního zisku počítá s růstem na 975 milionů eur. Management rovněž navrhne vyplatit z loňského zisku dividendu tři eura na akcii, loni firma dividendy zrušila.



Rabe je i šéfem společnosti Bertelsmann, která je v Německu významnou vydavatelskou skupinou a zároveň hlavním akcionářem RTL. Potenciální zájemce o podíl v Groupe M6 Rabe oslovil v lednu a tehdy RTL uvedla, že v případě M6 zvažuje své možnosti. Dnes konkrétnější být nechtěl, nevyjádřil se ani k zájemcům, o kterých se spekuluje, ani o časovém harmonogramu, kdy by se prodej mohl uskutečnit.



O 48procentní podíl Bertelsmannu v M6 mají zájem konglomeráty a Bouygues, řekly ve čtvrtek agentuře Reuters dva informované zdroje. Podíl má nyní tržní hodnotu kolem 1,1 miliardy eur (28,9 miliardy Kč). Zájem o podíl Bertelsmannu v M6 má podle stejných zdrojů vedle Křetínského rovněž francouzský podnikatel v telekomunikacích Xavier Niel. Oba zdroje hovořily pod podmínkou zachování anonymity, protože rozhovory jsou soukromé.



Další zdroj upozornil, že o podíl v Groupe M6 se zajímá i největší italská komerční vysílací společnost Mediaset.



Křetínský už ve Francii získal podíl v listu Le Monde, což vyvolalo mezi novináři nevoli. Podnikatel tvrdí, že investice do jednoho z nejvýznamnějších francouzských listů je motivována ambicí podpořit tradiční žurnalistiku, evropskou demokracii a boj proti manipulaci a populismu. Novináři Le Monde přesto o jeho motivech pochybují a obávají se o svou nezávislost. V České republice Křetínský vlastní například firmu Czech Media Invest (CMI) nebo Energetický a průmyslový holding (EPH).

Foto: RTL