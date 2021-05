Čína jako benevolentní věřitel? Jen mýtus

Je pouhým mýtem, že Čína je benevolentním věřitelem, který napomáhá rozvoji jiných zemí. Na Bloomberg Markets to uvedla Anna Gelpern z Georgetown Univerzity. Tato profesorka právních věd se totiž věnovala úvěrovým smlouvám, které uzavřela Čína s některými zeměmi, kterým poskytla finance. A podle profesorky jsou podmínky v těchto smlouvách „agresivnější“ než u jiných bilaterálních smluv a také přísnější než „většina komerčních kontraktů“.



Gelpern tvrdila, že Čína má ve svých úvěrových smlouvách mimo jiné závazky dlužících zemí, že případná restrukturalizace dluhů se nebude řídit takzvaným Pařížským klubem. V něm sedí zástupci hlavních věřitelských zemí a rozhodují o tom, jak postupovat v případě problémů se splácením půjček tak, aby bylo dosaženo společného a udržitelného řešení. Bývalý ministr financí americké vlády Lawrence H. Summers k tomu dodal, že výzkum profesorky ukazuje, že Čína nepostupuje férovým způsobem vůči dalším věřitelským zemím.



Summers řekl, že není možné, aby fungoval systém, kdy jeden věřitel půjčil nějaké zemi, která zoufale potřebuje peníze, s tím, že jeho pohledávka nemůže být restrukturalizována. Výzkum profesorky by mohl být základem jednání, které by stávající praktiky změnilo. O podmínkách restrukturalizace přitom podle ekonoma není dobré přemýšlet až ve chvíli, kdy je na spadnutí, ale mnohem dříve. Celá mezinárodní komunita by pak měla na tomto poli provést hlubokou sebereflexi.



Gelpern hovořila o tom, že Čína v oblasti půjček jiným zemím postupuje z pozice síly. A profesorka dodala, že její projekt, v rámci kterého se těmto půjčkám věnovala, jí jasně ukázal, že je třeba se věnovat celým smlouvám a nejen jejich shrnutí. Summers navázal s tím, že Čína je agresivnější ohledně toho, jak budou její půjčky spláceny, a to jí umožňuje půjčovat za nižší sazby. „Na počátku to tak vše vypadá dobře, když se ale věci zvrtnou, dostane se do nepříjemné situace dlužník a v podivné situaci se nachází i Čína vůči jiným věřitelům.“



Hodně půjček Čína poskytuje v rámci projektu Nové hedvábné stezky. Ten podle ekonoma představuje částečný úspěch. Čína se v jeho rámci někdy chová velkoryse, získává také přístup ke komoditám, které pro ni mají strategický význam. Využívá rovněž nadměrné kapacity svého stavebního sektoru. Celkově se ale ukazuje, jak je těžké půjčovat někomu, kdo je geograficky velmi vzdálený a stojí na počátku svého ekonomického rozvoje. Podle ekonoma se tak bude ukazovat, že i pro Čínu půjde jen o částečný úspěch.



Čína se podle Summerse snaží zvýšit svůj globální vliv nejen půjčkami, ale i technologiemi, podporou domácích firem a jejich expanze do zahraničí. A je nutné uznat to, že Čína je zemí, která během relativně krátké doby dosáhla sama významného rozvoje.



Zdroj: Bloomberg Markets



