Akcie jako nejlepší aktivum pro rok 2025?

Na Yahoo Finance připomínají, že zatím se nevyplňují předpovědi o rozšiřování akciové rally v USA na širší počet titulů. K tomu se nyní přidávají i ztráty v technologickém sektoru. Investiční ředitel společnosti BMO Wealth Management Yung-Yu Ma k tomu uvedl, že podle něj je tato korekce spíše příležitostí k nákupu a riziková aktiva budou nadále atraktivní.



Ma míní, že z technologických akcií budou nejzajímavější ty společnosti, které „pomáhají jiným zvýšit jejich efektivitu a produktivitu, a to pomocí umělé inteligence.“ To znamená, že atraktivní nejsou jen velké technologie, ale i řada menších firem z tohoto odvětví. Očekávání týkající se ziskovosti sektoru se podle experta nacházejí „rozumně vysoko“, dosáhnout se dají zejména vyššími maržemi. A to je zase možné díky přicházejícímu několikaletému cyklu implementace nových technologií.



Investor uvedl, že výnosy desetiletých vládních dluhopisů by v následujících týdnech mohly růst, klíčový pro další vývoj bude i politika nové vlády týkající se cel. Pokud by nepřišlo výrazné zvýšení cel, výnosy by se mohly dostat k 4,75 %, ale ne výrazně nad tuto úroveň. Ma ovšem dodal, že jde o „velké pokud“. Kdyby došlo k většímu zvyšování cel, výnosy desetiletých vládních dluhopisů by se mohly dostat až k 5 %. „To by nebyl nijak přehnaný odhad“ a trhy by se v takovém případě musely s vyššími výnosy vyrovnávat. Akcie by toho ale byly podle experta schopné a pak by se zaměřily zejména na to, jak jsou naplňována zisková očekávání.



Růst výnosů na dluhopisových trzích by také mohl vést k přehodnocování relativní atraktivity obligací a akcií. Ve druhém případě by to mohlo vyvolat určitou korekci, která by trhy dostala do nové rovnováhy odpovídající vyšším výnosům obligací. K tomu ale Ma zopakoval, že pro akcie by zřejmě nešlo o výraznou dlouhodobější brzdu. I kdyby se výnosy dostaly na 5 %, „nejde o úrovně, které bychom tu již neměli.“ Ma v této souvislosti připomněl polovinu devadesátých let, kdy se krátkodobé sazby pohybovaly u 7 % a dlouhodobé se blížily 8 %. Nakonec rozhoduje to, co se stane s ekonomickým růstem a produktivitou. Důležité ale je, aby se výnosy stabilizovaly.



David Wagner z Aptus Capital Advisors na Yahoo Finance komentoval vývoj na trzích ve vztahu k vývoji vládního zadlužení. Podle něj je možné míru zadlužení snižovat úsporami, nebo z ní vyrůst díky vyššímu reálnému produktu, nebo ji snížit vyšší inflací. Nyní se podle investora zdá, že nová vláda bude preferovat druhou a třetí možnost, a to znamená, že monetární politika bude muset zůstat restriktivní „trochu déle, než se myslelo.“ Z investičního hlediska je ale rozhodující to, zda by inflace byla o něco vyšší než 2 %, ale byla stabilní.



Podle investora se investoři mohou bát vyšší neukotvené inflace, ale pokud by byla stabilizovaná, akcie by byly v takovém prostředí tím nejlepším investičním aktivem. V takovém prostředí by naopak nešlo „spoléhat se tolik na dluhopisy“. U akcií by prostředí nahrávalo spíše větším firmám, z těch menších jen těm kvalitnějším.



Zdroj: Yahoo Finance