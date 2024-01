Veřejný dluh USA poprvé překonal hranici 34 bilionů dolarů

Celkový veřejný dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal 34 bilionů USD (764,6 bilionu Kč). Oznámilo to v noci na dnešek americké ministerstvo financí. Členové Kongresu se nyní připravují na další sérii bojů o financování federální vlády, upozornila agentura Reuters.



Denní výkaz ministerstva financí za pátek ukázal, že nesplacený veřejný dluh vzrostl na 34,001 bilionu USD. Dluh, který se započítává do federálního dluhového stropu pak stoupl na 33,89 bilionu USD. Tato kategorie nezahrnuje mimo jiné garantovaný dluh vládních agentur či dluh vydaný Federální finanční bankou.



V září federální dluh překročil hranici 33 bilionů USD kvůli rostoucímu deficitu federální vlády. Ten způsobily klesající daňové příjmy a rostoucí federální výdaje.



Kongres bude příští týden řešit vypořádání vládních výdajů do září. Republikánští zákonodárci a Bílý dům se loni v červnu dohodli na dočasném zrušení limitu státního dluhu, a odvrátili tak riziko platební neschopnosti. Zákonodárci by také měli schválit mimořádnou pomoc pro Ukrajinu a Izrael. Dosažení kompromisu ale zřejmě bude obtížnější vzhledem k tomu, že se blíží listopadové prezidentské volby a volby do Kongresu.



Státní dluh překročil hranici 34 bilionů USD o několik let dříve, než se předpokládalo před pandemií. Podle prognózy Rozpočtového úřadu Kongresu z ledna 2020 měl hrubý federální dluh překročit hranici 34 bilionů USD ve fiskálním roce 2029.



Hrubý dluh zahrnuje i peníze, které vláda dluží sama sobě. Dluh v držení veřejnosti činí 26,9 bilionu USD. To je zhruba stejně jako činí hrubý domácí produkt USA, uvedla agentura AP. Zahraniční kupci amerického dluhu, jako Čína, Japonsko, Jižní Korea a evropské státy, ale snížili objem držených státních dluhopisů USA. Analýza Petersonovy nadace ukázala, že podíl amerického dluhu v držení zahraničních kupců dosáhl vrcholu 49 procent v roce 2011, do konce roku klesl na 30 procent.