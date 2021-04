Děkujeme za dohled. Alibaba dostala rekordní pokutu a děkuje regulátorům

Rekordní pokutu 18 miliard jüanů, v přepočtu 60 mld. Kč, udělil čínský státní úřad pro regulaci trhu internetovému prodejci Alibaba za zneužívání dominantního postavení na trhu a porušování protimonopolních pravidel. Zmíněná suma představuje zhruba čtyři procenta tržeb firmy za rok 2019. Společnost Alibaba uvedla, že rozhodnutí úřadu "akceptovala" a podřídí se mu. Vyšetřování čínského antimonopolního regulátora vůči této společnosti tím skončilo a firma dnes také sdělila, že si není vědoma toho, by úřad proti ní nějaké další vedl, kromě již diskutovaného zkoumání akvizic a investic Alibaby a dalších technologických gigantů. Akcie společnosti v hongkongském závěru přidaly 6,6 procenta. O zhruba 6 procent rostly také v americkém premarketu.

Státní úřad pro regulaci trhu konstatoval, že vyšetřování došlo k závěru, že Alibaba "zneužívala svého dominantního postavení na trhu" od roku 2015. Firmám, které jejím prostřednictvím prodávaly zboží, bránila v používání jiných platforem internetového prodeje.

Úřad dále uvedl, že internetový prodejce porušuje protimonopolní zákon tím, že brání volnému oběhu zboží a porušuje obchodní zájmy prodejců.

Společnost Alibaba a její finanční dceřiná společnost Ant Group byly v hledáčku pekingských úřadů od konce loňského roku, kdy její zakladatel Jack Ma ve svém projevu ostře kritizoval čínský regulační systém. Regulátoři již výrazně zakročili proti Ant, kterou považují za riziko pro finanční systém, a přinutili firmu podniknout změny, které vážně ohrožují její další výhled.

Alibaba nicméně dnes regulátorům za jejich nejnovější zjištění poděkovala.

„Nedosáhli bychom růstu bez správné vládní regulace a služby a takto kritický dohled, tolerance a podpora ze strany všech konstituentů byly pro náš rozvoj klíčové (…) Za toto vše jsme plni vděčnosti a respektu,“ uvedla společnost v prohlášení, které by si třeba Mark Zuckerberg z nebo Tim Cook z Applu podle agentury Bloomberg pravděpodobně rozmysleli, kdyby je americká vláda potrestala rekordními pokutami.

Jenomže americké nebo evropské vyšetřování by pravděpodobně zabralo roky a čínská regulatorní realita je odlišná, podotkl také Bloomberg. Pekingským regulátorům trvalo vyšetřování čtyři měsíce a největším čínským korporacím vyslalo jasnou zprávu: porušování pravidel na ochranu hospodářské soutěže bude mít svoje důsledky.

Pokuta pro Alibabu, která v dolarech vychází na 2,8 miliardy, je méně přísná, než se mnozí obávali. Podle čínské legislativy totiž mohla dosahovat až 10 procent domácích tržeb. Navíc pomáhá odstranit nejistotu, která se nad internetovou říší Jacka Ma vznášela. Možná i proto si dnes titul v Hongkongu připisoval i více než 8 procent.

„Jsme rádi, že je ta záležitost za námi,“ uvedl spoluzakladatel Joseph Tsai v dnešní telekonferenci s investory. „Tyto regulatorní procesy tu jsou proto, aby se zajistily spravedlivé podmínky hospodářské soutěže.“

Hiatorická výkonnost akcií Alibaba (ve formě ADS) na burze NYSE:

Pokuta pro Alibabu je více než dvojnásobná než pokuta, kterou musela za své monopolní chování v roce 2015 zaplatit v Číně americká firma Qulcomm, největší světový dodavatel čipů pro mobilní telefony.

Akcie podhodnoceny?

S pokutou je spojena série "nápravných opatření". Firma bude třeba muset omezit dosavadní zvyk nutit obchodníky k tomu, aby si vybrali mezi ní nebo konkurenční platformou, což je praxe označovaná jako exkluzivita. Podle kritiků právě tento požadavek pomohl firmě stát se největším internetovým obchodem v Číně. Radikální změny ve strategii e-commerce ale podle Tsaie, který je místopředsedou správní rady, regulátoři nevyžadují. Firma podle něj ani nespoléhá na exkluzivitu, aby si udržela prodejce, exkluzivní ujednání se v minulosti týkala pouze malého počtů obchodů na Tmall. Generální ředitel společnosti Daniel Zhang pak ujistil, že firma nyní usnadní obchodníkům spolupráci.

Podle Liny Choy, seniorní viceprezidentky v Moody´s Investors Service, „vyžadovaná nápravná opatření pravděpodobně omezí růst tržeb Alibaby, protože její další rozšiřování tržního podílu bude omezené“. Ziskové marže pak podle ní sníží investice do zdokonalení její produktů a služeb a na to, aby si podržela obchodníky. Šéf společnosti Sage Capital Franklin Chu ale agentuře Reuters řekl, že "Alibaba zůstává lákavým a pohodlným způsobem, jak investovat do rychle rostoucí čínské ekonomiky," dodal. Akcie Alibaby jsou podle něj teď podhodnoceny.

Peking ale nemá příliš v úmyslu pouštět svoje internetové a fintech giganty z otěží. Jenom Alibabu přišla jeho kapmaň od října na více než 250 miliard dolarů tržní hodnoty a její rychlá kapitulace poukazuje na to, že má ve vztahu k regulátorům ještě citlivá místa, napsal Bloomberg. Znepokojení pak údajně vzbuzují také rozsáhlé mediální aktivity Alibaby a dojem, že by jejich prostřednictvím mohla ovlivňovat veřejné mínění v komunistické Číně.

Kromě toho se objevil strach, že konkurenci Alibaby by mohlo čekat podobné zkoumání, a akc e titána v sociálních médiích Tencent, lídra v rozvozu potravin Meituan nebo společnosti JD.com dnes na to konto klesaly. Bloomberg k tomu již dříve napsal, že čínští finanční regulátoři vidí jako svůj další cíl pro zesílený dohled právě Tencent.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, patria.cz