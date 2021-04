Čínská ekonomika zaznamenala rekordní meziroční vzestup o 18,3 procenta

Čínská ekonomika zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku výrazný růst - vykázala rekordní meziroční vzestup o 18,3 procenta. Informovaly o tom dnes světové agentury. Podle serveru BBC je to největší skok ve vývoji hrubého domácího produktu (HDP) Číny od roku 1992, kdy Peking začal vést čtvrtletní záznamy. Dnešní čísla jsou nicméně podle BBC do určité míry zkreslená a nesvědčí tolik o silném růstu, jelikož jsou srovnávána s obrovským ekonomickým poklesem ve stejném období loňského roku.



Agentura AP píše, že dnes oznámený vzestup zveličuje srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, kdy Čína zaznamenala největší ekonomický pokles za několik desetiletí. Ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2020 je to nárůst jen o 0,6 procenta, píše AP.



Loni v prvním čtvrtletí zaznamenala čínská ekonomika pokles o 6,8 procenta, protože kvůli šíření koronaviru musely zavřít obchody i některé továrny. Už v následujícím čtvrtletí se Čína stala první významnou ekonomikou, která se vrátila k růstu. Přispěla k němu i celosvětová poptávka po čínských rouškách a dalším zdravotnickém materiálu. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku vzrostla čínská ekonomika meziročně o 6,5 procenta.



V celém loňském roce ekonomika Číny vzrostla o 2,3 procenta, což byl nejslabší výsledek země za posledních 44 let, avšak Čína byla jedinou velkou ekonomikou, která rostla i za pandemie covidu-19. Letos analytici podle ankety agentury Reuters odhadují celoroční růst HDP Číny na 8,6 procenta.



Čínská ekonomika se tak do značné míry vzpamatovala z loňského propadu způsobeného pandemií covidu-19, napsala dnes agentura Reuters. Analytici nicméně očekávali, že druhá největší ekonomika světa dnes oznámí, že vykázala meziroční vzestup o 19 procent.