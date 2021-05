Víkendář: Inflace opadne, trh naceněný na dokonalost

Ohledně dalšího vývoje inflace panují na jedné straně obavy z jejího růstu a na straně druhé realita. To uvedl na Bloomberg Markets tržní veterán David Rosenberg, který nyní stojí v čele vlastní společnosti Rosenberg Research. Není podle něj pochyb, že v následujících měsících inflace vzroste, a to i kvůli nízkému srovnávacímu základu z předchozího roku. Nicméně podle ekonoma půjde jen o přechodné odtržení od dlouhodobého trendu. Rosenberg tak míní, že šéf Fedu Powell hodnotí současnou situaci pravděpodobně správně, jinak se ale na věc dívá třeba Mohamed El-Erian.



Rosenberg připomněl, že minulý rok v zimě a na jaře ukazovaly cenové indexy na pokles cen, ale bylo mylné z toho usuzovat, že by se ekonomika ponořila do dlouhodobé deflace. Nyní je situace podobná v tom smyslu, že růst inflace nebude také dlouhodobý, ale situace se po čase opět obrátí. Podle ekonoma je totiž chybou předpokládat, že s otevíráním ekonomiky se s určitým zpožděním nezvedne s poptávkou i její nabídková strana.



Ekonom míní, že přechodný růst inflace by s ohledem na známá fakta neměl nikoho překvapit. On sám pak podle svých slov nechápe, jak by pandemie mohla změnit dlouhodobý dezinflační trend, který panoval před ní. Současné oživení jej ale překvapilo tím, jak rychle se trhy přepnuly z averze k riziku zpět k rizikovým aktivům. Včetně toho, jak se trh z již hodně vysokých valuačních násobků přesunul k ještě vyšším.



Zisky, které se u obchodovaných společností očekávají pro konec letošního roku a pro příští rok, se podle Rosenberga pohybují na úrovních, které byly očekávány na počátku roku 2020. Na jednu stranu tak vidíme, že firmy nyní vykazují lepší než očekávané zisky. Na stranu druhou se ale tato očekávání pohybují jen na zmíněných úrovních z počátku minulého roku. Podle ekonoma je tak otázkou, proč by trh měl být o 30 % výše. PE se pak podle něj pohybuje asi 40 % nad historickým standardem a to nelze plně ospravedlnit výší sazeb. Takže „trh je skutečně naceněný na dokonalost“.



Rosenberg míní, že neopadnou jen inflační tlaky, ale ke konci roku se výrazně sníží i fiskální stimulace. Na dluhopisovém trhu tak dojde ke zploštění výnosové křivky, ale ohledně dalšího vývoje na akciích Rosenberg řekl: „Kdo ví.“ Pokud by se ale akcie chovaly v souladu s takto projektovaným vývojem, na atraktivitě by měly ztrácet cyklické sektory, opak by měl platit o růstových titulech.



Otevřená mysl



O inflačním vývoji hovořil na CNBC i Mohamed El-Erian, který nyní působí na Queens College. Situaci vnímá trochu jinak – Fed je podle něj uzavřený ve svém myšlenkovém rámci a nezbývá mu tak nic jiného než tvrdit, že inflační tlaky budou jen přechodné. El-Erian se ale podle svých slov obává, že tomu tak nebude a Fed by měl celou věc posuzovat s „otevřenou myslí“. Co by ale americká centrální banka měla reálně dělat?



Ekonom odpověděl, že americký trh práce se zlepšuje mnohem rychleji, než se čekalo. K tomu se přidává téma finanční stability a Fed by tak „měl udělat to, co minulý týden udělala Bank of Canada.“ Tedy „začít jemně šlapat na brzdu“. Neměl by tak „přemýšlet o tom, kdy začne přemýšlet o utahování,“ ale měl by dát „jasnou indikaci toho, kdy začne mírně utahovat.“ Nejde přitom o téma, které by se týkalo jen Spojených států. El-Erian míní, že zajímavý bude v této souvislosti i další postup Bank of England.



Zdroj: Bloomberg Market, CNBC