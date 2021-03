Goldman Sachs: Cyklická rotace má ještě spoustu cesty před sebou

Rotace do cyklických akcií začala od listopadu a stále má ještě spoustu cesty před sebou, přestože investoři tlačí segmenty trhu na rekordní maxima a výnosy dluhopisů dále rostou, domnívají se stratégové, včetně těch ze společnosti .

Mezi prognózami růstu USA od Goldmanů a tím, co je do trhů naceněno, ještě zůstává mezera, a to zejména po zohlednění nejnovějšího stimulačního balíčku prezidenta Joe Bidena ve výši 1,9 bilionu dolarů, uvedli v úterý stratégové Dominic Wilson a Vickie Chang.

„Naším hlavním postojem na trhu aktiv je „udržet si víru“ v cyklická aktiva,“ uvedli stratégové a dodali, že rostoucí sazby nebudou na změnu tohoto pohledu stačit. Podle všeho dojde v blízké budoucnosti k dalšímu navýšení cen cyklických titulů.

Investoři rotují do těchto ekonomicky citlivých akcií od konce loňského roku na základě rostoucího očekávání globálního oživení díky zrychlování u očkování. V rámci globálního srovnávacího indexu MSCI All-Country World Index je nejvýkonnějším odvětvím energetika s letošním nárůstem o 22 %, následují finance, telekomunikace a průmysl.

Americké cyklické akcie podle měřítka překonaly v celkovém výnosu za poslední rok index S&P 500 přibližně o 18 procentních bodů, ukazuje Bloomberg. A podobné měřítko pro Evropu společnosti Stoxx si oproti regionálnímu benchmarku vedlo stejně dobře.

Přesto, že současná rally na cyklických titulech připomíná od listopadu vzhledem ke kvalitě společností bublinu, mohla by si pandemie vynutit některé hluboké změny v odvětvích, jako jsou finance a energetika, které by mohly také podnítit další dlouhodobé zisky, uvádí Nicholas Colas, spoluzakladatel společnosti DataTrek Research.

"Některá cyklická odvětví mohou být po pandemii natolik odlišná, že by mohla několik let překonávat trh," podotkl Colas. Energetické společnosti například musí snížit náklady, aby vyřešily strukturální problémy související s poptávkou po energii z fosilních paliv, zatímco finance jsou stále příliš vázané na lidskou infrastrukturu v konkurenci s technologickými soupeři, uvedl Colas.

"Pod povrchem se toho děje mnohem víc," napsal Colas. "Ale cyklické tituly se nám pořád líbí."

Zdroj: Bloomberg