Levkovich: Riziko korekce, smysl stále dává rotace k hodnotě

Indikátor euforie na trzích leží stále vysoko, i když ne tak vysoko jako v březnu, kdy byl dokonce nad hodnotami indikujícími bublinu. Pro Bloomberg Markets to řekl hlavní akciový stratég Tobias Levkovich s tím, že takový stav zvyšuje pravděpodobnost korekce akciových trhů, protože prostor pro další růst je omezený. A nadšený není ani u některých dalších indikátorů.



Levkovich míní, že současné valuace akcií jsou hodně vysoko a o opaku jej nepřesvědčí ani nízké sazby. K tomu stratég dodal, že se zhoršuje ziskové momentum. V tom smyslu, že již nedochází k tolika pozitivním revizím očekávaných zisků obchodovaných firem. A zatímco konsenzus analytiků hovoří o tom, že zisky na akcii letos dosáhnou 174 dolarů, trh je podle stratéga naceněn pravděpodobně na úroveň kolem 190 dolarů.



Investoři se obávají vyšší inflace a změny politiky Fedu, na stranu druhou ale na trzích stále převládá názor, že je třeba vlastnit akcie a podílet se na akciové rally. Stratég k tomu dodal, že on s tím souhlasí, ale je podle něj třeba lépe vybírat. Po řadu měsíců měl například velmi pozitivní názor na akcie menších firem, ale nyní je podle něj v této oblasti již třeba být opatrný. Investoři by se měli třeba zaměřovat na firmy, které jsou schopny do svých prodejních cen promítat růst cen vstupů. Nejen kvůli vyšším cenám komodit, ale i kvůli nedostatku zaměstnanců v některých sektorech a oblastech ekonomiky, který může tlačit na vyšší mzdy.



Ohledně obav z růstu daní Levkovich uvedl, že návrhy vlády a jednání o nich budou jen postupné a konečný výsledek bude možná k dispozici až někdy v září letošního roku. Na dotaz, kam se tedy otočit v prostředí, kde poroste inflace, Fed bude stále držet uvolněnou politiku, ekonomika se otevírá, ale trh je hodně vysoko, stratég odpověděl: Smysl dává stále rotace k hodnotě, a to zejména díky otevírání a fiskální stimulaci.



Rostoucí výnosy obligací by pak měly prospívat finančním titulům. Stratég k tomu uvedl, že index cen vstupů je dobrým indikátorem dalšího vývoje výnosů dluhopisů a tento index již nějakou dobu soustavně roste. To znamená, že v následujících třech měsících by měl pokračovat tlak na vyšší výnosy obligací a to by mělo obratem prospívat finančním titulům a k tomu cyklickým akciím obecně.







Zdroj: Bloomberg Markets