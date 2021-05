Kashkari: Nulové sympatie pro Wall Street, rozhodující je trh práce

Prezident Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari v reakci na poslední čísla z amerického trhu práce uvedl, že mu potvrzují správnost současného přístupu americké centrální banky. Přístupu, který je založený na skutečném vývoji, a ne na projektovaných číslech. Fed tedy čeká, až se nezaměstnanost skutečně sníží a inflace se bude držet na 2 % a pak může dojít k normalizaci monetární politiky.



Ekonom hovořil o tom, že někteří lidé mohou čekat, až skončí podpora v nezaměstnanosti, nyní zaměstnání nehledají a věří, že za tři nebo čtyři měsíce bude trh práce silný a oni si najdou dobré zaměstnání. Dalším faktorem, který brzdí návrat lidí do pracovní síly, je podle ekonoma nedostatek kapacit pro hlídání dětí. To nutí zejména ženy zůstávat doma a nehledat si zaměstnání. K tomu je „stále hodně lidí, kteří jsou nervózní kvůli viru“. Většina podobných faktorů by ale měla ztratit na síle během následujících měsíců.



Kashkari podle svých slov věří, že většina tlaků na růst cen bude přechodných. Dodal ovšem, že nejistota je vysoká. Hodně záleží na pocitu lidí, že jsou již v bezpečí, a na jejich ochotě znovu cestovat a podobně. Po finanční krizi trvalo podle ekonoma deset let, než se trh práce přiblížil plné zaměstnanosti. Celé roky si přitom zaměstnavatelé stěžovali, že nemohou najít zaměstnance, ale jen v posledních pár letech začaly růst mzdy. Firmy podle Kashkariho udělají vše možné, aby našly správné lidi, ale zvyšování mezd bude až na posledním místě.







Aktuální fiskální plány by spolu se současnou politikou Fedu měly podle ekonoma stačit na dosažení plné zaměstnanosti. Podle jeho odhadů je v americké ekonomice minimálně osm milionů lidí, kteří před pandemií pracovali, nyní ale zaměstnání nemají. To Kashkari uvedl v reakci na poznámku o kritickém postoji Wall Street vůči politice Fedu. Ekonom dodal, že má na Wall Street hodně přátel, ale pro podobnou kritiku hovořící o příliš uvolněné politice má „nulové porozumění“ právě kvůli tomu, kolik lidí ještě nemá zaměstnání.

Co kdyby se však ukázalo, že inflační tlaky nejsou přechodné, ale dlouhodobější? Kashkari uvedl, že Fed má nástroje, kterými může na takový vývoj reagovat. On sám z něj ale obavy nemá a zajímá jej především situace na trhu práce. Jeho normalizace může dokonce trvat několik let. „Doufejme, že se spraví do roka či do dvou,“ dodal ekonom s tím, že by byl velmi překvapený, pokud by se jádrová inflace v dohledné době zvedala ke 2 % i přesto, že miliony lidí stále nemají zaměstnání.



Zdroj: Bloomberg Markets