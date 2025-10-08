Hledat v komentářích

Detail - články
Nezaměstnanost v září stagnovala, přibylo lidí bez práce i volných míst

Nezaměstnanost v září stagnovala, přibylo lidí bez práce i volných míst

08.10.2025 11:56
Autor: ČTK

Nezaměstnanost v Česku letos ke konci září činila stejně jako v srpnu 4,5 procenta. V tiskové zprávě to dnes oznámil Úřad práce ČR. Lidí bez práce ale oproti srpnu mírně přibylo, a to o 4301 na 337.925. Meziročně byl nárůst ještě výraznější - o zhruba 47.000 nezaměstnaných. Loni v září byl podíl lidí bez práce 3,9 procenta. Meziměsíčně stoupl mírně počet volných míst. Zaměstnavatelé nabízeli ke konci září prostřednictvím Úřadu práce 95.766 pracovních míst, o 649 více než v srpnu.

"Nárůst počtu uchazečů (oproti srpnu) byl způsoben zejména příchodem absolventů po skončení studia, zatímco naopak z evidence odcházejí rodiče s malými dětmi či další uchazeči, kteří nastoupili do práce po prázdninách," sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Absolventi škol tvořili skoro čtvrtinu zářijových nově příchozích uchazečů o zaměstnání do evidence úřadů práce. Celkově je podle Jurečky trh práce v Česku v dobré kondici.

Nezaměstnanost v září mírně stoupla oproti srpnu v sedmi krajích. Nejvýrazněji se zvýšila v Karlovarském kraji, kde podíl nezaměstnaných stoupl o 0,2 procentního bodu na 5,5 procenta. Nejvyšší je dlouhodobě v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V Ústeckém kraji mírně stoupla ze srpnových 6,7 procenta na 6,8 procenta. V Moravskoslezském kraji stagnovala na 6,3 procenta. "Do evidence napříč všemi kraji přicházeli zejména absolventi, kterým pomáháme hledat první pracovní uplatnění. V září se také opět nastartovaly náborové aktivity firem," uvedl pověřený generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš.

V Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Ústeckém a Zlínském kraji a na Vysočině vzrostla nezaměstnanost proti srpnu o 0,1 procentního bodu. V ostatních regionech stagnovala, pokles podílu nezaměstnaných úřad nezaznamenal v žádném kraji.

Nejnižší nezaměstnanost zůstává dlouhodobě v Praze, kde ke konci září činila stejně jako v srpnu 3,5 procenta. Druhý nejnižší podíl nezaměstnaných měly po Praze shodně Pardubický a Plzeňský kraj a Vysočina, a to 3,7 procenta.

Z jednotlivých okresů měly ke konci září nejvyšší podíl lidí bez práce Most s 9,6 procenta a Karviná s 9,4 procenta. Po nich následovaly okresy Chomutov a Bruntál shodně se 7,6 procenta, Sokolov se 7,4 procenta a Ostrava se 7,2 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost měly tradičně okresy Praha-východ a Praha-západ - 1,7 procenta. Nízký podíl nezaměstnaných byl také v okresech Rychnov nad Kněžnou s 2,7 procenta a Pelhřimov s 2,8 procenta.

Nejvíce volných pracovních míst nabízeli v září jako obvykle zaměstnavatelé v Praze s 22.857 místy a ve Středočeském kraji s 15.368 místy. Na jednu volnou pozici připadalo v Česku v září v průměru asi 3,5 uchazeče o zaměstnání. Nejvyšší byla konkurence na pracovním trhu v okresech Karviná s 22,4 uchazeče na každé místo, Sokolov s 16 uchazeči na místo a Děčín s 15,3 uchazeče na místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, činil v Česku v září téměř 317.000 lidí.


