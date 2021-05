Komentář Petra Dufka: Nejvyšší nezaměstnanost od roku 2017

Pandemie a s ní spojený lockdown ovlivňoval vývoj na českém trhu i v prvním čtvrtletí letošního roku. V důsledku poklesu ekonomiky se dál snižovala zaměstnanost, zatímco nezaměstnanost opět vzrostla.



Míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku 15-64 v prvním čtvrtletí dosáhla 3,4 % a byla tak nejvyšší za poslední čtyři roky. Je stále nižší než údaje ministerstva práce a sociálních věcí, protože je počítána na základě přísnější metodiky, podle které mezi nezaměstnané automaticky nepatří každý, kdo sice nepracuje, ale přihlásí se na úřady práce. V tomto případě musí splňovat ještě další podmínky a teprve pak je považovaný za nezaměstnaného… třeba aktivně si hledat práci nebo být ochotný nastoupit do dvou týdnů do práce.



Ve srovnání s koncem loňského se mírně snížila i zaměstnanost, i když v tomto případě je vidět, že tu největší vlnu propouštění má už tuzemský trh práce za sebou. Z dílčích dat navíc vyplynulo, že sice postižená odvětví a obory musely omezovat počty svých pracovníků, avšak na druhé straně zase nová pracovní místa jinde vznikala. Zejména pokud šlo o IT služby nebo oblast vzdělávání.



V meziročním srovnání nyní v ekonomice pracovalo v prvním čtvrtletí o 100 tis. lidí méně, zatímco lidí bez práce přibylo „jen“ 73 tisíc, protože část propuštěných raději trh opustila a odešla většinou do penze. V důsledku restrikcí ubylo i téměř 5 % podnikatelů a jejich počet se tak snížil na 819 tisíc.



Už z předchozích statistik bylo patrné, že propouštění se dotklo více žen než mužů, nebo že ztrátu práce pociťovaly především mladší ročníky a lidé s nižším vzděláním. A v tomto směru se nic, alespoň podle komentáře statistického úřadu, nezměnilo ani v prvním čtvrtletí.



Restart ekonomiky, který právě začíná, se projeví i na výsledcích z trhu práce v nejbližších čtvrtletích. Je pravděpodobné, že se zlomí negativní trend poklesu zaměstnanosti, i že lidí bez práce bude přibývat mnohem pomaleji. Nejistotu stále představuje plán rozvolňování a úspěšnost vakcinace, které ovlivňují náběh cestovního ruchu a s ním spojené oblasti HORECA.



To nejhorší má nepochybně česká ekonomika za sebou a dalšího prudkého růstu nezaměstnanosti se v tomto cyklu již nejspíš nedočká. Vlna konsolidace, která ještě bude dobíhat ve službách by již neměla s celkovými výsledky příliš zahýbat ani s koncem podpůrných programů Antivirus. Nezaměstnanost se proto nejspíš už nepřehoupne přes hranici čtyř procent, kde byla naposledy před pěti lety.