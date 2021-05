Akcie, dluhopisy i zlato nadšené ze špatných dat

V ranním komentáři k trhům jsme spekulovali o tom, že investoři budou na dnešní data z amerického trhu práce nahlížet hlavně optikou inflace a měnové politiky, zatímco samotná informace o míře oživení nemusí být tak důležitá. To se naplno potvrdilo, jakkoli očekávání o datech se nepotvrdila vůbec...

Data byla horší než odhady. O hodně. A díky tomu se dnes daří jak dluhopisům, tak zlatu a akciím, kde dochází k rotaci zpět do technologií. Důvodem je očekávání, že při slabším trhu práce se Fed bude snažit držet maximální měnovou podporu o to déle, neboť náprava zaměstnanosti je priorita. Stranou pak jde negativní signál o síle ekonomiky, ačkoli na její (očekávané) expanzi akcie letos výrazně vyrostly.

Nebezpečím je, že data vlastně vysílají jiný signál - o rychlejším dosažení přirozené míry nezaměstnanosti (viz komentář k trhu práce). To by měnilo situaci výrazně k horšímu, ale vypadá to, že podobné úvahy jsou mezi investory jasně v menšině.

Nasdaq dnes roste o 1,2 procenta, S&P 500 si připisuje 0,75 pct. Velmi podobná tempa růstu vidíme také v západní Evropě, které dnes vévodí DAX . Americké dluhopisové výnosy po datech propadly a zůstávají níž i poté, co tuto reakci korigovaly. Na 10Y je to o 2 bazické body. Německé výnosy se však už zvládly vrátit. Eurodolar je tažen předpokladem podpůrného Fedu dál nahoru a nachází se už na 1,2145. Zlato si k dobru připisuje 0,8 pct. Koruně současné nastavení globálních trhů svědčí, zvláště když včera ČNB ujistila o svém záměru zvedat letos sazby. Domácí měna proti dolaru posiluje o procento.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6462 -0.2870 25.7432 25.6333 CZK/USD 21.1210 -0.9357 21.3370 21.1070 HUF/EUR 357.4631 -0.2398 359.3251 357.1300 PLN/EUR 4.5511 -0.4573 4.5891 4.5486

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8147 0.3172 7.8236 7.7786 JPY/EUR 131.8300 0.1702 131.9490 131.4851 JPY/USD 108.5750 -0.4840 109.2880 108.3470

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8686 0.0288 0.8701 0.8666 CHF/EUR 1.0959 0.0854 1.0976 1.0936 NOK/EUR 9.9924 -0.2528 10.0402 9.9903 SEK/EUR 10.1111 -0.5516 10.1753 10.1102 USD/EUR 1.2141 0.6370 1.2151 1.2053

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2752 -0.7779 1.2885 1.2749 CAD/USD 1.2154 0.0021 1.2192 1.2151