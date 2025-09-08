Hledat v komentářích

Detail - články
Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017

Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,5 %, nejvýše od března 2017

08.09.2025 11:23
Autor: Dominik Rusinko, ČSOB

Tuzemská míra nezaměstnanosti v srpnu vzrostla ze 4,4 % na 4,5 %. Ve srovnání s loňskem se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,7 procentního bodu, což ukazuje na pokračující ochlazování trhu práce. Aktuálně je tak podíl nezaměstnaných nejvyšší od března 2017. 

Ke konci srpna evidoval Úřad práce více než 333 tisíc uchazečů o zaměstnaní (meziročně více o 47 tisíc), zatímco volných pracovních míst nabízely firmy lehce přes 95 tisíc. 

V srpnu podíl nezaměstnaných typicky stagnuje, tentokrát však došlo – již sedmý měsíc v řadě – k vyššímu nárůstu, než by odpovídalo tradiční sezónnosti. To dokládá i další zvýšení sezónně očištěné míry nezaměstnanosti na 4,6 %. Nadále pokračuje pokles zaměstnanosti zejména v průmyslu, meziročně tempem zhruba 2 %, opačný trend je viditelný ve službách. Jejich absorpční kapacita je ale omezená, proto míra nezaměstnanosti dále roste.

Na straně druhé, svižná mzdová dynamika ve druhém čtvrtletí signalizuje, že celkové podmínky na trhu práce jsou stále utažené. A právě to je zásadní pro centrální banku, která dle našeho názoru již dále nebude snižovat úrokové sazby, jež po delší dobu setrvají na 3,5 %. 

V nejbližších dvou měsících očekáváme přibližnou stagnaci míry nezaměstnanosti díky opětovnému nastartování náboru ve firmách a nástupu absolventů do zaměstnaní. Na konci roku však míra nezaměstnanosti kvůli sezónním faktorům opět povyskočí do okolí 4,7 %. Se stabilizací na trhu práce počítáme v průběhu příštího roku za přispění svižnějšího růstu ekonomiky a oživení aktivity v průmyslu.



