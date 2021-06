Komerční banka, a.s.

IČ 45317054



Komerční banka, a.s. zveřejňuje informaci o navýšení podílu Komerční banky, a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti KB SmartSolutions, s.r.o. ve společnosti upvest s.r.o., více informací zde:

21-06-14-upvest_capital_increase-CZ.pdf

21-06-14-upvest_capital_increase-EN.pdf

Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na webu Komerční banky na následujícím odkazu: https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory-rozcestnik

(komerční sdělení)