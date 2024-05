Baron: Akcie Tesly začnou prudce posilovat

Na CNBC míní, že sice zklamala svými výsledky za poslední čtvrtletí, ale akciím pomohlo to, že „Elon Musk hovořil o budoucnosti firmy“. Ron Baron z Baron Capital je jedním z významných akcionářů této společnosti, před časem ale omezoval své pozice na akciích Tesly, protože podle jeho slov už měly příliš velkou váhu v celém portfoliu jeho společnosti. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že to samé se může stát v budoucnu s jeho investicemi ve společnosti Space X, u kterých v následujících letech také čeká mohutné zvýšení hodnoty.



Baron se domnívá, že budoucnost automobilů představuje elektrický pohon, hybridy jsou totiž „příliš drahé a málo efektivní“. K Tesle pak uvedl, že důvodem pro slabé výkony jejích akcií v posledních čtvrtletích nejsou podle něj aktuální výsledky, ale obavy investorů ze strategického směru firmy. Konkrétně z toho, že Musk upustil od snahy vyrábět a prodávat levný elektromobil a jeho firma se místo toho zaměřuje výhradně na robotaxíky.



Podle investora na Teslu tlačí konkurence čínských automobilek, ale pouze jedna z nich vykazuje zisk, a tou je BYD. Ziskovost Tesly je ale vyšší. Baron se přitom domnívá, že její akcie se nyní bude odrážet ode dna a má před sebou období prudkého posílení. Za ním by měl stát výhled na levný elektromobil kombinovaný s pokrokem směrem ke zmíněným robotaxíkům. K tomu má nyní podle experta celkovou kapacitu pro výrobu 3 milionů vozů ročně, což znamená, že může vyrobit dalších 1,2 milionu spolu se současnou produkcí, a to bez dodatečných investic.



K robotaxíkům investor uvedl, že Waymo používá vozy, jejichž cena se kvůli veškerému vybavení pohybuje nad 200 tisíci dolary. by měla mít výhodu díky svým systémům a datům, jenž má k dispozici. Ta sbírá z vozů, které se pohybují po silnicích, a Baron se domnívá, že díky nim má náskok před konkurencí včetně společnosti Waymo. Zpracování dat pak napomáhá rozvoj počítačových technologií.



Baron na konci rozhovoru popisoval svůj den, kdy cestoval po zařízeních Tesly a ve Space X. Na závěr mu experti Tesly předváděli model robotaxíku, který investor otestoval v reálném provozu a viděl, jak vůz zastavuje na křižovatkách, dává přednost a zastavuje i v případě, že do vozovky vstoupí chodec, kterému opět dává přednost. Strategie Tesly se tak dá shrnout následovně: Vyrábět hodně aut, získat data a potřebný počítačový výkon a pak prodávat autonomní řízení.



Zdroj: CNBC