Akcie pokračují setrvačností výš i bez nových impulsů

Dozvuky pozitivního závěru minulého týdne vidíme i po víkendu. Evropské akciové trhy se posouvají nahoru, přičemž zisky se u těch klíčových vejdou do půl procenta. Těsně v zeleném se nacházejí také americké futures. Základem příznivého sentimentu je stále ještě dojem z výsledků velkých firem a slabšího trhu práce v USA. Ten investory ujistil, že snížení úrokových sazeb letos přijde.



Mezitím se do hry nevkládají nová témata, náladu upevňuje pokračující růst na čínských trzích a také krátkodobý trend dluhopisových výnosů mířící dolů. V Evropě dnes vidíme na delších splatnostech pokles o dalších asi 5 bazických bodů. Nová data by neměla být pro obchodování podstatná. Večer promluví dva bankéři z Fedu, Barkin a Williams, kteří by ale museli vytáhnout něco nového, aby mohli s tržními představami o sazbách pohnout.



Pro eurodolar je začátek týdne nezajímavý, kurz se konsoliduje u 1,0770. Koruna se obchoduje na 25,05 za euro, když klíčovou proměnnou je výhledové zpomalení poklesu sazeb ČNB. Zlato se po poklesu snaží zvedat a podobné je to s ropou, která dnes přidává necelé procento. Japonský jen přestal posilovat a naopak ztrácí asi půlprocento, když otazník visí jak nad budoucími intervencemi, tak odhodláním spekulantů.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0364 -0.1473 25.1142 25.0323 CZK/USD 23.2475 -0.0172 23.3085 23.2330 HUF/EUR 389.3813 -0.1644 390.0474 389.1300 PLN/EUR 4.3262 -0.1288 4.3340 4.3181

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6946 -1.3259 7.7980 7.6893 JPY/EUR 165.6088 0.4919 165.7010 164.9014 JPY/USD 153.7760 0.6203 153.9360 153.6840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.1976 0.8586 0.8556 CHF/EUR 0.9748 0.0600 0.9758 0.9737 NOK/EUR 11.6831 -0.2380 11.7162 11.6699 SEK/EUR 11.6666 0.1988 11.6759 11.6378 USD/EUR 1.0769 -0.0485 1.0776 1.0758

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5097 -0.3334 1.5147 1.5083 CAD/USD 1.3679 -0.0333 1.3685 1.3673