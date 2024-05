GEVORKYAN potvrdil předběžné výsledky hospodaření. Na letošní rok plánuje další navýšení tržeb i zisku

Společnost GEVORKYAN, a.s. v roce 2023 dosáhla na tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni cca 76,5 mil. EUR a na zisk EBITDA 20,7 mil. EUR, což implikuje EBITDA marži na úrovni 27,1 %. U tržeb to znamená ve srovnání s předchozím rokem více než 30% růst a překonání jejich plánované hodnoty o téměř 700 tis. EUR. Auditované hospodářské výsledky tak nedoznaly výraznějších změn oproti již dříve uveřejněným předběžným hospodářským výsledkům.



Co se týče zisku EBITDA, tak ten ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o více než 15 %, což je poměrně výrazné navýšení. I přes toto navýšení společnost mírně zaostala za původní plánovanou hodnotou zisku EBITDA, která byla o cca 1,7 mil. EUR vyšší.



Společnosti ke konci roku 2023 naběhlo vyšší množství zakázek primárně ze zbrojního obraného odvětví. U některých těchto zakázek docházelo k dokončení vývoje a započínala výroba. S ohledem na to, že těchto zakázek bylo větší množství a byl zde přítomný logický tlak na dodávky těchto výrobků, tak společnost nestíhala automatizovat a robotizovat tak rychle, jak si původně představovala, což mírně zvýšilo náklady.



Společnost GEVORKYAN v rámci vyjednávání se svými odběrateli standardě spolupracuje na větších „balících/svazcích“ zakázek, kde je více výrobků. V rámci vyjednávání těchto zakázek dochází k tomu, že u některých výrobků je vyšší marže a u některých nižší. V posledním čtvrtletí roku 2023 pak docházelo k tomu, že převážila výroba a dodávky výrobků, které jsou součástí těchto dlouhodobých spoluprací a dlouhodobých balíků, a které mají mírně nižší marži, což se také částečně podepsalo na ziskovosti.



Společnost ke konci roku 2023 přecházela z trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha na její hlavní trh PRIME, s čímž se také pojily náklady na tento přechod. Tyto náklady mají jednorázový charakter a také mírně přispěly k výše uvedené finální výši zisku EBITDA.



V roce 2023 společnost GEVORKYAN, a.s. dále vykázala provozní zisk na úrovni cca 8,9 mil. EUR. Výsledek hospodaření po zdanění pak činil cca 3,7 mil. EUR, což představuje růst o 6 % oproti předcházejícímu roku.



V roce 2024 společnost GEVORKYAN předpokládá splnění svého nejaktuálnějšího finančního plánu, který komunikovala v prospektu dluhopisů, který byl vyhotovený dne 23.2.2024 a schválený dne 26.2.2024. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou tedy ke konci roku 2024 očekávány na úrovni 93,5 mil. EUR a zisk EBITDA na úrovni 28,07 mil. EUR.

v tis. EUR auditované výsledky k 31.12.2023 auditované výsledky k 31.12.2022 plán meziroční změna změna oproti plánu Tržby z prodeje výrobků a služeb 76 465 58 673 75 800 30,32% 0,88% EBITDA 20 725 18 004 22 419 15,11% -7,56% EBITDA marže 27,10% 30,69% 29,58% - - Provozní zisk 8 877 9 085 10 766 -2,29% -17,55% Zisk před zdaněním (EBT) 4 903 4 644 7 284 5,58% -32,69% Zisk po zdanění (EAT) 3 749 3 535 5 754 6,05% -34,85% Čistý dluh 69 142 61 558 - 12,32% -