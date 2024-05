Primoco UAV SE: Výhled na rok 2024 a výsledky hospodaření za první čtvrtletí

IČ: 03794393Společnost Primoco UAV v prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenala meziroční pokles tržeb na 549 tisíc korun z 88 milionů ve stejném období roku 2023. V prvních třech měsících tak vykázala provozní ztrátu 16 milionů korun proti zisku 40 milionů v loňském prvním čtvrtletí.Podle generálního ředitele a majoritního akcionáře společnosti Ladislava Semetkovského je však pokles hospodářských ukazatelů jen dočasný a souvisí s tím, že se podnik v prvních třech měsících letošního roku intenzivně soustředil na výrobu pro plnění dříve sjednaných zakázek. „Poptávka po našich bezpilotních letadlech zůstává nadále vysoká. Se zákazníky primárně z Evropy a Asie nyní dokončujeme jednání o smlouvách na dodávky desítek nových strojů. Jejich uzavření a související finanční plnění se příznivě promítne do výsledků našeho hospodaření v příštích čtvrtletích,“ uvedl Semetkovský s tím, že i pro letošní rok očekává udržení EBITDA marže 40 %.Celkem Primoco UAV za celý rok 2024 plánuje prodat 50 až 60 nových bezpilotních strojů, loni zákazníkům dodala 33 letounů. Výhled letošních celoročních tržeb společnost oznámila na úrovni 0,9 až 1,1 miliardy korun. Po loňském obratu necelých 600 milionů korun tak bude letošek podle Semetkovského dalším rekordním rokem. „ Silnou poptávku po našich bezpilotních systémech letos podpoří mimo jiné i dokončení vojenské certifikace NATO STANAG 4703,“ uvedl dále generální ředitel.Zároveň potvrdil, že společnost nyní intenzivně podniká všechny potřebné kroky pro získání stavebního povolení na nové výrobní, servisní a výcvikové středisko v areálu svého vlastního letiště v Písku . „Zahájení stavebních prací očekáváme v roce 2025. Celkový plánovaný objem investic činí 750 milionů Kč, přičemž financování projektu bude zajištěno výhradně z vlastních prostředků. Výrobní kapacitu díky novému špičkovému zázemí zvýšíme až na 250 bezpilotních letounů One 150 ročně,“ doplnil generální ředitel.Primoco UAV je podle Semetkovského zároveň v pokročilé fázi jednání s vládou Uzbekistánu o vzniku výrobního, výcvikového a servisního střediska poblíž Taškentu v roce 2025. V tomto zařízení by mohlo každoročně vznikat dalších až 100 bezpilotních letadel určených pro dodávky na asijské trhy. Celková výrobní kapacita 350 strojů ročně by tak ve střednědobém výhledu potvrdila významnou globální pozici Primoco UAV v segmentu středně těžkých letadel

