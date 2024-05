Rozbřesk: Výhled se posouvá k pozvolnějšímu snižování sazeb ČNB

Páteční setkání analytiků v ČNB a detaily nové prognózy ještě “přitvrdily” jestřábí vyznění čtvrtečního zasedání ČNB. Vyčkáme ještě na zápis ze zasedání a pokud nás v něm nic zásadního nepřekvapí, doladíme náš oficiální výhled na sazby - budeme počítat nově pouze s poklesy sazeb o 25bps na každém zasedání v tomto roce na 4,0 % (konec roku 2024) a na 3,5 % v roce 2025.



Nová prognóza ČNB předpokládá v roce 2024 podobný růst jako my (1,4 % versus naše 1,5 %) i podobnou trajektorii inflace (2,4 % versus 2,3 %) a výrazně se neliší ani náš pohled na vývoj úrokových sazeb v zahraničí. Je také logické, že revize únorové prognózy (vyšší zahraniční sazby, silnější růst) vedla k posunu implikované trajektorie sazeb směrem vzhůru - ovšem nakonec o poznání více, než jsme předpokládali. Prognóza na konci roku 2024 předpokládá nyní sazby na 4,4 %, zatímco únorová prognóza předpokládala sazby v blízkosti 3 %. Jak je to možné?



Takto vysokou trajektorii sazeb nebereme dogmaticky jako “hotovou věc”. Už proto, že kurz koruny může tentokrát ČNB překvapovat spíše silnějšími hodnotami - poslední prognóza revidovala kurz pro Q2 2024 na 25,20 EUR/CZK a citlivostní scénář předpokládající korunu o 3 % silnější počítá s relativně rychlým poklesem sazeb ke 4,0 %. Navíc jedním z hlavních důvodů, proč nás nová prognóza překvapila tak výrazným posunem sazeb vzhůru je výrazně vyšší růst mezd (posun na 7,2 % z 5,8 %). Centrální banka na setkání s analytiky vysvětlovala výrazné zrychlení mezd šetřeními, která nejsou veřejně dostupná. Oficiální statistiky za mzdy zatím nebyly v tomto roce zveřejněny a my na rozdíl od centrální banky stále očekáváme růst mezd okolo 6,0 % - tj. ve finále předpokládáme, že sazby budou mít možnost klesnout více, než indikuje prognóza.



Na druhou stranu podle doprovodných komentářů je více než jasné, že většina bankovní rady je se současným vyzněním prognózy spokojena. A slovy radního Jana Procházky “nepotřebuje v tuto chvíli korigovat očekávání trhů”. V takovém případě může být velmi složité hledat na nejbližších zasedáních důvody pro další pokles sazeb o 50bps a bankovní rada spíše přirozeně přejde na pokles sazeb po 25bps krocích. Co by mohlo ještě pokles sazeb urychlit?



Pravděpodobně kombinace vícero holubičích faktorů - zejména silnější koruny, viditelně slabších než očekávaných mezd (budou zveřejněné 4.6., zatímco další zasedání ČNB je 27.6.) nebo rychlejšího poklesu sazeb v zahraničí (Fed, ECB). l když některá překvapení tímto směrem nevylučujeme, je otázkou, zda budou dostatečným argumentem pro další výraznější snížení sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v těsné blízkosti 25,00 EUR/CZK. Ani další lehce jestřábí signály z ČNB (setkání s analytiky - viz úvodník) ani slabší payrolls nakonec koruně zatím nepomohly usadit se pod psychologickou hranicí 25,00 EUR/CZK. Navíc další postup koruny směrem vpřed by mohl ve finále vést ČNB opět k rychlejšímu snižování sazeb (nová prognóza počítá spíše se slabší CZK na 25,20 EUR/CZK v Q2 2024).

V tomto týdnu nejprve přitáhnou pozornost čísla z průmyslu a maloobchodu, ke konci týdne pak zejména zápis z posledního zasedání ČNB.



Eurodolar

Slabší dubnová data z amerického trhu práce a především nečekaný propad sentimentu v amerických službách prohloubily v pátek negativní korekci dolarových výnosů, což se reverzně projevilo na eurodolaru.

Tento týden bude na data a události významně slabší, když o vzruch by se mohly postarat centrální banky, resp. vystoupení centrálních bankéřů. Dnes například bude v USA zveřejněn sledovaný mezibankovní průzkum o úvěrových standardech a poptávce po úvěrech. Pokud by se ukázalo, že úvěrové standardy se utahují či poptávka slábne, tak by z toho dolar neměl radost.



Akcie

Páteční obchodní seance byla v režii dat amerického trhu práce za předchozí měsíc. Velmi silný byl v pátek celý Nasdaq, tedy sektor informačních technologií naprosto s přehledem ovládl páteční souboj a přidal okolo 3 %. Lídry byly společnosti z polovodičového sektoru, kdy Nvidia narostla o 3,46 % a nedávno reportující AMD vyrostlo o 3,02 %. Komu se naopak v pátek nevedlo, tak to byly akcie Expedia. Tato společnost se věnuje online cestovatelským rezervacím a výsledek za 1Q24 nebyl problém, tam naopak společnost předčila očekávání analytiků, kdy se například tržby dostaly o 3 % výše. Háček se ovšem objevil následně při conference call, kdy společnost snížila očekávané tržby pro zbytek roku. Expedia během pátečního obchodování umazala okolo 15 %.