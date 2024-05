Zisk i tržby Applu ve čtvrtletí klesly, překonaly však očekávání

Čistý zisk americké technologické společnosti ve fiskálním druhém čtvrtletí klesl o více než dvě procenta na 23,6 miliardy USD (549 miliard Kč). Tržby se snížily o čtyři procenta, byly však o něco lepší než se očekávalo. Vyplývá to z údajů, které dnes firma zveřejnila. Generální ředitel Tim Cook agentuře Reuters řekl, že firma očekává v tomto čtvrtletí návrat k růstu tržeb díky investicím do umělé inteligence (AI), které plánuje představit v příštích měsících.



Tržby se za tři měsíce do konce března snížily o čtyři procenta na 90,8 miliardy USD a byly nižší již páté čtvrtletí za sebou. Analytici dotazovaní LSEG očekávali tržby 90,01 miliardy USD.



Tržby z prodeje iPhonů se snížily o 10,5 procenta na 45,96 miliardy USD. To byl nejvyšší pokles od období červenec až září 2020, tedy z doby pandemie, kdy výrobu telefonů omezily pandemické uzavírky. K vysokému poklesu však částečně přispěl vysoký růst prodeje ve srovnatelném období loni kvůli předchozímu zpoždění dodávek. Tržby v segmentu služeb, který zahrnuje Music a TV, vzrostly o 14,2 procenta na rekordních 23,87 miliardy USD.



Cook uvedl, že v tomto čtvrtletí, které končí v červnu, očekává "nízký jednociferný růst" tržeb. Analytici čekají zvýšení tržeb o 1,33 procenta na 82,89 miliardy USD.





Firma rovně oznámila zvýšení dividendy o čtyři procenta. Schválila také program zpětného odkupu vlastních akcií za rekordních 110 miliard USD.



"Apple se poslední dobou potýká s kombinací toho, že Huawei vstává z mrtvých a čínská ekonomika zpomaluje, což se negativně promítá do prodejů společnosti ve sledované a klíčové Číně," řekl ČTK analytik Portu Marek Pokorný. Investory ale podle něj potěšilo překonání odhadů a oznámení o zpětném odkupu akcií. Akcie firmy tak po zveřejnění výsledků rostou.



Apple čelí řadě problémů napříč svým podnikáním. Konkurenční výrobci chytrých telefonů, jako Samsung Electronics, představili přístroje zaměřené na chatboty s AI. Podnikání v oblasti služeb, které zahrnuje lukrativní obchod App Store a ve druhém čtvrtletí bylo jednou z mála oblastí růstu, je pak pod tlakem kvůli novému zákonu v EU. V USA pak ministerstvo spravedlnosti v březnu obvinilo z monopolizace trhu s chytrými telefony a zvyšování cen.



Společnost Counterpoint Research minulý měsíc uvedla, že prodej telefonů iPhone se v Číně v prvním čtvrtletí letošního roku snížil o 19,1 procenta, což byl nejhorší výkon firmy od roku 2020, kdy svět bojoval s pandemií nemoci covid-19. Prodej konkurenční čínské značky Huawei naopak vzrostl o téměř 70 procent. se tak mezi největšími prodejci v Číně propadl na třetí místo z loňského prvního a má jen těsný náskok před Huawei.