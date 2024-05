Primoco oznámilo výsledky za 1Q, Warren Buffett kupí hotovost a futures jsou zelené

Primoco oznámilo své výsledky za první kvartál. ECB by dle posledních signálů mohla v červnu přikročit ke snížení sazeb. Japonský jen dále zůstává v centru pozornosti. A Warren Buffett kupí hotovost. Futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,3 %.



Generální ředitel Juchelka řekl, že sektorová daň pro banky vytvoří nepředvídatelné prostředí a může způsobit ztrátu důvěry místních i zahraničních investorů.



Mediobanca zvyšuje cílovou cenu na na 55 EUR z 52 EUR, doporučení drží na "outperform".



Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV SE klesly v letošním prvním čtvrtletí tržby na 549.000 korun z téměř 88 milionů Kč před rokem. Za letošní leden až březen firma hospodařila se ztrátou 13,1 milionu korun proti zisku 42,9 milionu v loňském prvním kvartálu. Celkem letos plánuje prodat 50 až 60 nových letadel One 150 ve srovnání s loňskými 33 kusy. Společnost zároveň oznámila výhled na výrazný meziroční nárůst tržeb na úroveň 0,9 až 1,1 miliardy korun.



Vypadá to, že se blížíme červnovému snížení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky. Hlavní ekonom Philip Lane v rozhovoru pro španělský list El Confidencial uvedl, že nedávná data z eurozóny poskytují větší jistotu, že se inflace vrátí k cíli 2 %. „Dubnový bleskový odhad inflace v eurozóně i zveřejněný údaj o HDP za 1. čtvrtletí zvyšují mou důvěru, že by se inflace měla včas vrátit k cíli,“ uvedl. Ve Spojeném království může také Bank of England tento týden nabídnout jasnější signál, zda plánuje letos v létě snížit sazby.



Po vlnách volatility zůstává japonský jen stále v centru pozornosti. Americká ministryně financí Janet Yellenová minulý týden přiznala prudké pohyby japonské měny, i když odmítla říci, zda země intervenovala na jeho podporu. Jen v pondělí brzy oslabil vůči svým protějškům a obchodoval se kolem 153 za dolar. Zdálo se, že japonské úřady v minulém týdnu dvakrát vstoupily na trh, aby jen podpořili.



Investiční firmě miliardáře Warrena Buffetta vzrostl v prvním čtvrtletí provozní zisk o 39 procent na rekordních 11,22 miliardy dolarů. Warren Buffett chválil a pokud se něco dramaticky nezmění, zůstane podle něj největší investicí firmy. iPhone může být jedním z nejlepších produktů všech dob, dodal Buffett. Prodeje posílily hotovost Berkshire, která se na konci března vyšplhala na rekordních 189 miliard dolarů. Vzhledem k tržním podmínkám – kdy je snížení sazeb nejisté, inflace zůstává zvýšená a geopolitická rizika jsou hojná – Buffett řekl, že mu nevadí kupit velkou hotovost a řekl, že do konce čtvrtletí by mohla dosáhnout 200 miliard dolarů.