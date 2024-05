Zisky jako vedoucí indikátor cen akcií – historie a současná situace

Modelový cyklus na akciovém trhu vypadá následovně: Valuace, tedy poměry cen k ziskům, fungují jako vedoucí indikátor, zisky obchodovaných firem je následují. Takže nahoru táhnou ceny akcií nejdříve valuace, pak tuto roli přebírají zisky a valuace stagnují, či korigují. Na opačnou stranu táhne trh nejdříve pokles valuací, pak zisky s tím, že valuace opět stagnují, či dokonce začínají růst. Co samotné ceny a zisky?



RIA v následujícím grafu ukazuje vývoj indexu SPX se změnou zisků obchodovaných firem. K tomu píše, že jejich meziroční změna je na trhu tím nejlepším indikátorem dalšího vývoje. Určitě se přitom ale nedá říci, že by ceny akcií čekaly, až začnou klesat zisky. Spíše platí: Pokud zisky míří do recese, ceny již předtím jdou dolů. Tedy v době, kdy zisky stále rostou, ale tempo růstu ztrácí na dynamice. Zároveň se ale nedá říci, že každá ztráta této dynamiky vede k poklesu cen (a dojde až k recesi zisků):



Zdroj: X



Na základě obrázku se tady snad dá říci, že klesající tempo růstu zisků je varovným signálem, jehož intenzita se zvyšuje s tím, jak moc roste pravděpodobnost ziskové recese. Jak relevantní jsou přitom podobné úvahy pro současný vývoj? Recese v celé ekonomice byla minulý rok hodně skloňovaná, ale ekonomika na to moc nedbala. Za hlavní příčiny je zmiňována jednak možná menší citlivost ekonomiky na sazby, k tomu je otázkou, jak velká monetární restrikce vlastně je (tj., kde jsou tzv. neutrální sazby). K tomu se stimulačně notně činila americká vláda.



Zisky si recesí v minulém roce prošly, i když nijak výraznou. Minulý týden jsem pak ukazoval pár predikcí jejich dalšího vývoje a na úrovni konsenzu není žádná zisková recese v dohledu. to vidí na výrazné ochlazení tempa růstu v roce 2025, ale stále hovoří o 5 % meziročním zvýšení. Relativně umírnění (relativně ke konsenzu) jsou také v :





Zdroj: X



Ve srovnání s konsenzem to v MS tedy vidí jak letos tak v příštím roce na nižší ziskovost obchodovaných společností. Ale ani v této bance ekonomové neočekávají v následujících dvou letech ziskovou recesi. A meziroční růst by se pak měl z letošních cca 3 % výrazně zvednout. Takže tu není ani ono klesající tempo růstu. To nacházíme u GS, kde by růst měl klesnout z 9 % na oněch 5 %. Pokud by tedy na trh dolehla větší korekce a zároveň by se zisky chovaly zhruba podle konsenzu, šlo by o poměrně atypickou situaci. Takových tu na druhou stranu v posledních letech máme dost.