Silný závěr týdne na Wall Street

Páteční obchodní seance byla v režii dat amerického trhu práce za předchozí měsíc, které dostaly investory zpět na vlnu optimismu. Data z trhu práce perfektně ladila s reportem , který včera po trhu prezentoval svá čísla za předešlé čtvrtletí. Suma sumárum, indexy uzavřely v závěrečný obchodní den v 18. týdnu letošního roku na týdenních maximech.



Poprvé v letošním roce čísla z trhu práce nepřekonaly konsensus, a tedy přišlo dlouho očekávané ochlazení. Zaměstnanost klesla na 175 tisíc nových pracovních míst, ovšem očekávání bylo postaveno přeci jen výše, a to na 240 tisíc. Míra nezaměstnanosti stoupla na 3,9 % vs odhad 3,8 %.



Na kapitálovém trhu byla vidět velká úleva, která se pozitivně propsala nejen na akciích, ale i například na evropské měně euro, které v průběhu seance posílilo vůči americkému dolaru i o více jak 0,5 %, aby nakonec skončilo na hodnotě 1,0766.



Kvartální report včera po trhu představila společnost . Čistý zisk na akcii 1,53 USD při tržbách 90,75 mld. USD, což bylo lehce nad konsensem trhu. Co ovšem popohnalo akcie, byly například vyšší než očekávané tržby v Číně. Sice meziročně znamenaly pokles, nicméně menší než odhad. K tomu přidal navýšený zpětný odkup akcií a výsledek je +5,97 %.



Velmi silný byl dnes celý Nasdaq , tedy sektor informačních technologií naprosto s přehledem ovládl dnešní souboj a přidal okolo 3 %. Lídry byly společnosti z polovodičového sektoru, kdy narostla o 3,46 % a nedávno reportující AMD vyrostlo o 3,02 %.



Komu se naopak dnes nevedlo, tak to byly akcie . Tato společnost se věnuje online cestovatelským rezervacím a výsledek za 1Q24 nebyl problém, tam naopak společnost předčila očekávání analytiků, kdy se například tržby dostaly o 3 % výše. Háček se ovšem objevil následně při conference call, kdy společnost snížila očekávané tržby pro zbytek roku. během dnešního obchodování umazala okolo 15 %.