Víkendář: Podle Newton Investment Management je čas zaměřit se méně na růst zisků a více na valuace

John Bailer z Newton Investment Management se domnívá, že na trhu existují zhruba dvě skupiny akcií. První z nich tvoří růstové tituly s vysokými valuacemi a proti nim stojí ostatní akcie, u nichž jsou valuace znatelně nižší. Na Yahoo Finance k tomu dodal, že je hodnotovým investorem, takže bude vždy doporučovat tuto strategii. Nyní je ale podle něj na trhu skutečně příležitost na straně akcií s nižšími valuacemi.



Investor zmínil takzvané hodnotové pasti. Tedy akcie s nízkými valuacemi, u nichž je ale tento diskont opodstatněný a není u nich výhled na růst cen a valuací. Důležité je tedy podle experta hledat tituly s nízkou valuací, u nichž ale zároveň existuje katalyzátor, který by měl spustit cenový a valuační růst. Na trhu přitom podle něj existují firmy a akcie, které lze považovat za kvalitní a zároveň nejsou drahé. „Je čas zaměřit se méně na růst zisků a více na valuace.“



Bailer připomněl dění po prasknutí internetové bubliny. Podle něj po jejím prasknutí přišlo období klesajících valuací, které byly předtím nafouknuty vysokými očekáváními. Tato valuační korekce ale nenastala na té části trhu, kde se valuace držely více při zemi. Podle něj může být tento vývoj určitým vodítkem i pro dění na současném trhu.



Při posuzování současné výše sazeb a výnosů dluhopisů je podle experta chybou brát za bernou minci období po finanční krizi. Tedy dobu s mimořádně nízkými sazbami, která ale byla spíše anomálií. Dlouhodobý pohled pak ukazuje, že sazby centrální banky se v průměru pohybují zhruba na úrovních jako ty současné. „Toto je normální, co bylo po finanční krizi, to normální nebylo.“ Pokud jsme se tak vrátili zpět k normálu, je podle investora dobré dívat se na to, co v minulosti fungovalo v takových obdobích. Včetně toho, že relativně dobře si vedly hodnotové akcie.



Velký podíl v portfoliu investora má , který je „přesně tím typem firmy, které rádi kupujeme.“ Zvyšuje totiž podíl na trhu, má vysokou návratnost aktiv, silnou rozvahu a dobré vedení. Akcie má přitom stále průměrné valuace a zvyšuje dividendy. To jsou podle investora všechno rysy kvalitní společnosti a zajímavého titulu.



Bailer také odpovídal na dotaz týkající se energetiky a uvedl k ní, že v posledních letech dobře alokovala kapitál a nyní velkou část svého volného toku hotovosti směřuje na vracení peněz akcionářům. Skončil tak boom investic do alternativních způsobů těžby, který vytvořil nadměrné kapacity a v němž firmy veškerou hotovost vynakládaly na nové investice. „Při cenách ropy na 80 – 90 dolarech tyto společnosti generují obrovský tok hotovosti, a navíc mají velmi silné rozvahy, protože máme za sebou několik let vyšších cen ropy.“



Zdroj: Yahoo Finance