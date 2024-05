Goldman Sachs vybírá v Evropě akcie s udržitelnými dividendovými výnosy

Evropské společnosti mají více hotovosti než v nedávné historii. Společnosti z indexu Stoxx 600 mají na svých rozvahách v hotovosti téměř 1,5 bilionu eur. To je podle o 25 % více než před pandemií.

Výnosy z volného cash flow se v Evropě pohybují kolem 6 %, což je o více než jeden procentní bod výše než ve Spojených státech, uvedla banka. Podle Goldmanů mezi sektory s nejvyšším výnosem patří automobilky, výrobci komodit a finančníci. Goldmani přitom dávají přednost posledním dvěma jmenovaným vzhledem k jejich proklamovanému zaměření na výnosy akcionářům.



Bilance společností v Evropě jsou celkově obzvláště silné. Úroveň čistého dluhu vůči EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) je poblíž historického minima, uvedla banka v komentáři z 23. dubna. A rozdíl v dividendových výnosech mezi Evropou a USA je nejužší, jaký kdy byl, díky čemuž je Evropa podle atraktivnější.



„Jinými slovy, Evropa jen zřídkakdy vypadala levněji na absolutní i relativní bázi. Domníváme se, že dividendy mohou v Evropě nadále růst vzhledem k tomu, že výplatní poměry jsou pod historickým průměrem… a investiční příležitosti jsou nadále ojedinělé,“ uvedla banka s tím, že očekává, že evropské dividendy porostou v roce 2024 kolem 3 % a v roce 2025 o 4 %.



Podle Goldmanů nyní existují také dobré příležitosti na hodnotových akciích, zejména u bank a energetiky. Index MSCI Europe Value nabízí dividendový výnos 4,8 %, čímž je 2,8krát vyšší než u indexu MSCI Europe Growth.



Banka dodala, že volatilita sazeb nyní naznačuje, že hodnotové akcie by měly nadále svým výkonem převyšovat růstové akcie. „V tomto prostředí si myslíme, že by se investoři měli zaměřit také na strategie stabilního příjmu, protože příjem se pravděpodobně stane důležitou hybnou silou výnosů,“ uvedla banka.



Zde jsou vybrané akcie s vysokými dividendovými výnosy, které sleduje. Jsou to společnosti z indexu Stoxx Europe 600 s nejvyššími 12měsíčními forwardovými dividendovými výnosy v každém sektoru. Banka zdůraznila, že v tomto seznamu jsou společnosti s nejvyššími udržitelnými dividendovými výnosy.

Akcie Dividendový výnos na příštích 12 měsíců Celoroční průměrný dividendový výnos Výplatní poměr na příštích 12 měsíců 7,2 6,0 50,9 Caixabank 8,7 3,4 61,5 Mercedes-Benz Group 6,8 5,6 42,1 10,5 7,8 65,5 Telenor 7,7 7,1 116,8 7,7 5,3 69,0 7,0 7,4 52,9

Zdroj: CNBC