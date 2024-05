Data upevnila očekávání o sazbách. Co na to bankéři z Fedu?

Jedním z důležitých předpokladů pro aktuální pozitivní vývoj na akciích byly výsledky důležitých firem a celková úspěšnost výsledkové sezóny. Klíčová pro akcie i dluhopisy však byla také data z amerického trhu práce. Slabší čísla upevnila očekávání, že sazby poprvé klesnou v září a tento termín se přestal dál vzdalovat.

Nyní je otázkou, jak se k tomu postaví bankéři z Fedu. Dnes večer mají promluvit dva, v příštích dnech ještě řada jejich kolegů. Podle nás určitě nebudou naznačovat, že by uvolnění politiky bylo za rohem. A pokud není, nemá smysl očekávání směřovat k některému z dalších termínů, protože čím více do budoucnosti, tím větší nejistota. Dočkáme se zřejmě ujištění, že letos bude takový krok nejspíš vhodný a do větší konkrétnosti se bankéři pouštět nemusejí. Tato série komentářů tak jen upře pozornost trhů na klíčová data, jež vyjdou v polovině měsíce. Jak jinak, půjde o inflaci.

Na inflaci je ještě čas, mezitím ale nevyjde žádné tak důležité číslo a vidíme jen malou šanci, že bychom se dočkali nějakého překvapivého prohlášení, jež by mu mohlo konkurovat.

Evropské akciové trhy od rána navyšují své zisky a v případě DAXu už je to skoro procento. Amerika navazuje a postupuje vpřed i během další seance při slušném zájmu o polovodiče. S&P500 je asi 0,6 pct v plusu. Výnosy dluhopisů se dnes nacházejí mírně pod páteční úrovní. Eurodolar jen trochu stoupl na 1,0780. Ropa a zlato si dnes slušně polepšily a koruna se odpoledne těsněji přimyká k 25,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0178 -0.2213 25.1142 24.9903 CZK/USD 23.2040 -0.2043 23.3085 23.1640 HUF/EUR 388.6469 -0.3527 390.0474 388.5092 PLN/EUR 4.3065 -0.5750 4.3340 4.3055

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6987 -1.2737 7.7980 7.6893 JPY/EUR 165.9820 0.7297 165.9980 164.9014 JPY/USD 153.9580 0.5785 153.9610 153.4210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8571 -0.1739 0.8586 0.8556 CHF/EUR 0.9756 0.1391 0.9766 0.9737 NOK/EUR 11.6670 -0.3774 11.7162 11.6514 SEK/EUR 11.6341 -0.0799 11.6759 11.6057 USD/EUR 1.0781 0.1886 1.0791 1.0758

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5088 -0.3928 1.5147 1.5063 CAD/USD 1.3653 -0.2233 1.3685 1.3647