Slok letos nečeká pokles sazeb, Damodaran vidí květen jako klíčový měsíc pro celý rok

Torsten Slok z Apollo Global Management se již nějaký čas staví skepticky k názoru, že letos v USA dojde k nějakému výraznějšímu poklesu sazeb. Na CNBC nyní komentoval poslední čísla z amerického trhu práce, která jsou podle něj zralá na výraznou revizi a mohou ukázat, že situace v oblasti tvorby pracovních míst se výrazně nemění. V kombinaci s dalšími daty, jako je růst mezd či třeba růst cen ve výrobním sektoru i ve službách, to pak podle experta ukazuje na pokračující velmi silnou aktivitu v celé ekonomice a její možné přehřívání.



Silná hospodářská aktivita spolu s inflací, která se nadále drží nad cílem centrální banky, pak znamenají, že Fed letos pravděpodobně sazby snižovat nebude. Ekonom k tomu dodal, že důležité je chování spotřebitele. A zde se zdá, že skupina s vyššími příjmy si vede dobře, zatímco spotřebitelé s příjmy nízkými jsou pod tlakem. Celkově to ale vypadá na pokračující silné spotřební výdaje. To ani nezapadá do obrázku, podle kterého by mělo probíhat „konzistentní ochlazování trhu práce“, tedy ochlazování, které by vytvářelo prostor pro pokles sazeb.



Aswath Damodaran z NYU má za to, že květen by mohl být měsícem, který rozhodne o návratnosti amerického akciového trhu za celý letošní rok. Valuační expert na CNBC poukázal na skutečnost, že na počátku roku vypadalo na trhu vše růžově, protože inflace klesala, zatímco ekonomická aktivita zůstávala silná. Duben přinesl posun, inflace se zdá být tvrdohlavější a u ekonomické aktivity se mohou objevovat známky určitého zpomalení. Korekce na akciích tak podle experta nebyla vyvolána tím, co říkal Fed, ale právě vývojem v ekonomice. Pokud pak květen „nebude dobrým měsícem“, trh se ocitne pod ještě větším tlakem.



Damodaran poukázal i na posuny v očekáváních týkajících se vývoje sazeb, valuace jsou přitom i relativně k současným výnosům vládních dluhopisů napjaté. K tomu profesor dodal, že stále vlastní všechny akcie ze skupiny sedmi nejpopulárnějších technologických titulů. Kupoval je ale za mnohem nižší ceny a nyní by podle svých slov již nákupy těchto akcií neprováděl. Snad s výjimkou Tesly, kde se cena akcie pohybuje blízko jím odhadované hodnoty. Významné je pak podle experta ohlášení dividend u Alphabetu a Mety. Trhy u nich mohou stále očekávat vysoký růst, ale podle Damodarana ohlášení dividend ukazuje, že v uvedených firmách mají na tento růst realističtější pohled.



Zdroj: CNBC