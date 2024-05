Tržby skupiny Bezvavlasy přesáhly miliardu, firma mění CEO a plánuje úpis nových akcií

Skupina Bezvavlasy v roce 2023 dosáhla dle předběžných výsledků na tržby 1,05 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 115 milionů korun (EBITDA marže 11 %) a čistém zisku 79 milionů korun (čistá marže 7,5 %).

Jedná se o proforma konsolidované výsledky zahrnující i v loňském roce akvírovanou skupinu HAIR SERVIS. Uvedená čísla prozatím nereflektují budoucí významné synergické efekty, které by se měly částečně projevit v roce 2025 a naplno až v roce 2026. EBITDA marže by tak měla v příštích letech vzrůst ze stávajících 11 % na předpokládaných více než 15 %.

„Naše očekávání ohledně výsledné finanční výkonnosti celé skupiny Bezvavlasy jsou pro další 3 roky významně vyšší než proforma konsolidované výsledky za rok 2023, které byly ovlivněny mnoha jednorázovými negativními faktory,“ komentuje hospodaření předseda představenstva Aleš Hudeček.

V loňském roce přinesla transakce s HAIR SERVIS nemalé akviziční náklady, a s ohledem na náročnost celé transakce byla i o rok posunuta dlouho připravovaná e-commerce expanze pod značkou Bezvado na další zahraniční trhy, uvedla v tiskové zprávě firma.

Letos skupina očekává vyšší náklady spojené s fúzí skupiny HAIR SERVIS. Ta čítá celkově 7 firem, které se spojují do jedné velkodistribuční společnosti. Stejně tak letos očekávají Bezvavlasy vyšší náklady spojené s náborem nových zaměstnanců, vyšší náklady na IT, stěhování do nových kanceláří, a především vyšší náklady na posílení logistiky a skladového hospodářství. S ohledem na komplexitu změn ve skupině bude letošní výhled hospodaření zveřejněn až v pozdní fázi letošního roku, jakmile bude hotová fúze a stanoven obchodní a strategický plán pro obě byznysové jednotky.

„Spojením společnosti Bezvavlasy a skupiny HAIR SERVIS vzniká nové uskupení, které může stavět na silném online i offline obchodním modelu. Právě e-commerce bude silně rozvíjeno směrem k B2C klientele v rámci zahraniční expanze, kdy Bezvavlasy a.s. hodlá působit na více než 10 evropských trzích v horizontu 3-5 let. B2B distribuce v Česku pak naopak nabízí obrovský potenciál pro digitalizaci, což podpoří stávající offline distribuční síť, a zároveň posílí a rozšíří stávající zákaznický kmen,“ uvádí Aleš Hudeček.

Bezvavlasy hodlají významně digitalizovat. Aplikovat se mají nová softwarová řešení WMS (Warehouse Management Systém), účetní a objednávkové systémy atd. Bezvavlasy a.s. také hodlá rozšiřovat portfolio produktů vlasové kosmetiky a kadeřnických potřeb stejně tak, jako je připravena zavádět nové produktové kategorie v dalších beauty oblastech i např. související doplňky stravy.

„Očekáváme výrazný rozvoj obchodní a prodejní sítě, rozšiřování produktového portfolia, rozsáhlou digitalizaci služeb i online expanzi na zahraniční trhy. Významným nástrojem pro fúzi obou firem bude náš nový pan-evropský sklad v Boru na Tachovsku, který se stane centrálním skladem pro celou skupinu, a který významně podpoří náš stávající i budoucí růst,“ uzavírá Hudeček.

K 1. červnu nastupuje do pozice Group CEO Daniel Horák, který před tím 10 let úspěšně vedl a rozvíjel lékárenskou síť Dr.Max. Dříve také zastával pozici country manažera společnosti pro Českou a Slovenskou republiku, a působil ve vedoucích pozicích společností PCH, Boots Healthcare a .

V létě proběhne úpis nových akcií

Zakladatelé HAIR SERVIS získali v rámci akvizice jako součást kupní ceny 300.000 ks akcií Bezvavlasy a.s. (při ceně 700 CZK/akcie). Předpokládá se, že tento úpis bude vypořádán během června. Společně se stávajícími majoritními akcionáři Alešem Hudečkem a Františkem Novotným a skupinou STARTEEPO budou jednat ve shodě, a to s celkovým cílovým podílem na hlasovacích právech téměř 89 %.

Vedle toho bude upsáno dalších 50.000 ks akcií, kdy z toho zhruba 37.000 ks upíše výkonný management Bezvavlasy a bývajících 13.000 ks akcií si rozeberou stávající drobní akcionáři. V současné době probíhá schvalovací řízení u České národní banky. Zveřejnění prospektu veřejné nabídky se očekává v první polovině června.