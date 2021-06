Bubliny přináší i pozitiva, pár rysů mají vždy společných, říká stratég Morgan Stanley

Ruchir Sharma působí jako hlavní investiční stratég v Investment Management a na Bloomberg Markets hovořil o své analýze deseti největších bublin posledního století. Bubliny podle něj mají vždy některá specifika, ale také společné rysy. Tím hlavním je pak to, že po několika letech cenového růstu dochází během posledního roku k prudké cenové akceleraci.



Podle stratéga je právě několikaletý cenový růst kulminující prudce během posledního roku jedním z nejobjektivnějších rysů bublin. K tomu se může přidávat masivní spekulační aktivita či třeba vysoká participace drobných investorů. Stratég dodal, že bublina může vznikat na základě nějaké nové dobré myšlenky či nápadu, který ale „zašel příliš daleko“. Tedy nápadu, který je přínosný, ale jehož přínosy jsou nakonec investory mnohonásobně přeceněny.



Sharma uvedl, že zatímco bublina se obvykle týká celého trhu, vznikat mohou i bublinky, které se tvoří v určitém segmentu trhu nebo na určitém aktivu. Následující graf ukazuje, která aktiva a segmenty trhu si letos připsaly více než 100 %:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Druhý graf tvrdí, že bublina po svém prasknutí obvykle dosahuje dna déle než dva roky po dosažení vrcholu. Výrazně déle tomu bylo u zlata v sedmdesátých letech či niklu v letech osmdesátých, opak platí o ropě po finanční krizi nebo třeba o akciích na trzích BRIC:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Stratég následně hovořil o mimořádné kombinaci stimulační monetární a fiskální politiky, kterou můžeme nyní pozorovat v USA. Pro demonstraci uvedl, že asi 20 % všech dolarů ve světové ekonomice bylo „vytištěno“ jen za minulý rok. I když se ze strany Fedu a dalších centrálních bank mohou objevit náznaky posunu k utaženější politice, skutečný obrat v monetární politice by byl obrovským krokem. Sharma přitom patří k těm, kteří se domnívají, že by Fed měl věnovat více pozornosti cenám na kapitálových trzích a nejen cenám zboží a služeb, protože při posledních recesích hrála finanční nestabilita výraznou roli.



Na závěr rozhovoru hovořil stratég o tom, že technologické bubliny mohou i přes škody, které napáchají, přinést pozitiva. Patrné to bylo například u technologické bubliny devadesátých let, která přinesla hodně nových technologií. Bublina sice praskla a tyto technologie našly uplatnění až později, než se očekávalo, ale celý proces přilákal kapitál a vedl k tomu, že očekávaný rozvoj skutečně nastal, i když později, než se čekalo.



Zdroj: Youtube, Bloomberg



