Švédský fintech Klarna cílí při svém IPO na více než miliardu dolarů

Švédská fintechová společnost Klarna chce v rámci své dlouho očekávané primární veřejné nabídky akcií ve Spojených státech získat až 1,27 miliardy dolarů. Vyplývá to z oficiálního podání společnosti. Klarna plánuje investorům nabídnout přibližně 34,3 milionu kmenových akcií za cenu mezi 35 až 37 dolary za kus. Podle výpočtů serveru CNBC bude hodnota společnosti po IPO činit až 14 miliard dolarů.
Společnost uvede své akcie na newyorské burze pod tickerem "KLAR". Samotná Klarna nabídne 5,56 milionu akcií, zatímco zbývajících zhruba 28,8 milionu nabídnou stávající akcionáři, kteří své akcie prodávají. Vedením emise jsou společně pověřeny americké banky Goldman Sachs, a .
Byznys Klarny, která byla založena v roce 2005, je založen na obchodním modelu "kup teď, zaplať později", tedy službou, jež spotřebitelům umožňuje rozdělit nákupy na splátky. Fintech se ale snaží rozšířit svou nabídku i o další produkty jako například debetní karty nebo vkladové účty.
Podání u Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) také odhalilo nejnovější finanční výsledky společnosti. Tržby za čtvrtletí končící v červnu vzrostly meziročně o 20 procent na 823 milionů dolarů. Čistá ztráta dosáhla 53 milionů dolarů, což představuje nárůst oproti stejnému období loňského roku.
Klarna původně plánovala vstup na burzu už začátkem roku, své plány ale dočasně pozastavila kvůli dubnovému rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvalil rozsáhlá cla na desítky zemí.
V červnu 2021 byla Klarna v rámci financování vedeného Softbank oceněna na 45,6 miliardy dolarů, od té doby ale její hodnota výrazně klesla. V roce 2022 se propadla až o 85 procent na 6,7 miliardy dolarů. Společnost to v té době odůvodnila zhoršujícími se makroekonomickými podmínkami spojenými s ruskou invazí na Ukrajině.
