Morgan Stanley překonala odhady a v obchodování s akciemi porazila Goldman Sachs

Po reportovala ve středu hospodářské výsledky za třetí kvartál také další velká americká banka: . Její tržby meziročně vzrostly o 18 procent na 18,22 miliardy dolarů a předčily tak očekávání analytiků, které bylo přibližně o půldruhé miliardy nižší. V tomto směru se jednalo o vůbec rekordní třetí kvartál.
Nad predikcí skončil také zisk, který byl oproti loňsku vyšší o 45 procent a dosáhl 4,61 miliardy dolarů neboli 2,80 dolaru na akcii, zatímco trh počítal s 2,07 dolaru.
Tržby z obchodování s akciemi vzrostly o 35 procent na 4,12 miliardy dolarů. To nejenže překonalo odhady analytiků, ale také předčilo výkon konkurenční (3,74 mld. USD), jež v posledních letech této oblasti dominovala.
Dobré výsledky firmy podpořily také lepší než očekávané poplatky za investiční bankovnictví, které vzrostly o 44 procent. A výrazněji nad odhadem trhu (7,78 mld. USD) skončila i divize správy klientských aktiv Global Wealth Management, kde tržby činily 8,23 mld. USD.
Akcie reagují na výsledky pozitivně a v premarketu aktuálně přidávají 3,5 procenta. Od začátku roku vzrostly o čtvrtinu.
Výsledkový kalendář v tomto týdnů patří americkým bankám. Již v úterý zveřejnily svá čísla za třetí kvartál také , a , ve středu kolem poledne se pak přidala . První dvě jmenované banky těžily zejména z investičního bankovnictví a významných IPO, dosáhla rekordních výsledků ve všech divizích, se rovněž opírala hlavně o investiční bankovnictví.