Morgan Stanley doporučuje: Sázejte na firmy s hotovostním polštářem, které přežijí zpomalení ekonomiky

Americké akcie se obchodují na rekordních úrovních, zatímco se objevují známky zpomalování ekonomiky. To vede k doporučení, aby klienti nakupovali společnosti s vysokou hotovostní rezervou, které dokážou přečkat případný pokles.
„Společnosti s dostatečným volným cash flow si financují provoz samy a mohou lépe odolávat hlubším korekcím na trhu,“ uvedli analytici v úterní zprávě pro klienty. Volné cash flow je částka, která společnosti zůstane po uhrazení provozních nákladů a kapitálových výdajů. Firmy mohou tyto zbývající prostředky využít například k rozvoji svého podnikání nebo ke snižování dluhu.
Doporučení přichází v době, kdy se objevují problémy na americkém trhu práce. V srpnu bylo vytvořeno pouze 22 000 pracovních míst — výrazně méně, než se očekávalo. A nezaměstnanost minulý měsíc vzrostla na 4,3 %, což je nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky.
Společnosti s dostatečnou hotovostí však mají schopnost i nadále efektivně využívat prostředky k udržení růstu, a to i v náročných tržních podmínkách. Banka provedla výběr společností z indexu Russell 1000 (s výjimkou realitního sektoru, finančních služeb a utilit), které splňují následující kritéria: za prvé poměr hotovosti k hodnotě podniku vyšší než 5 %, za druhé očekávaný růst volného peněžního toku o více než 10 % v každém z následujících dvou let a za třetí očekávaná návratnost investovaného kapitálu vyšší než 7,5 % v každém z následujících dvou let.
Zde jsou některé společnosti, které podle prošly tímto výběrem:
|FIVE
|Five Below,
Inc.
|79,80%
|30,80%
|ZS
|Zscaler,
Inc.
|23,70%
|22,90%
|TEAM
|Atlassian
Corp Class A
|24,60%
|21,00%
|WDAY
|,
Inc. Class A
|19,60%
|20,70%
|NET
|Cloudflare,
Inc. Class A
|51,60%
|41,10%
|SPOT
|Spotify
Technology SA
|27,60%
|34,30%
|FDX
|FedEx
Corporation
|31,40%
|14,90%
|KR
|Kroger Co.
|12,10%
|24,20%
|PINS
|Pinterest,
Inc. Class A
|31,90%
|18,80%
|DASH
|DoorDash,
Inc. Class A
|26,60%
|41,50%
DoorDash
Volné cash flow společnosti DoorDash by podle mělo letos vzrůst o 26,6 % a v roce 2026 o 41,5 %. Firma zároveň zaznamenala silný celkový výnos přesahující 55 %.
Rostoucí hotovostní rezervy této aplikace pro doručování jídla přicházejí v době, kdy konkurent Uberu vykazuje výrazný růst tržeb, včetně nárůstu počtu předplatitelů prémiové služby DashPass. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 společnost vykázala téměř 3,3 miliardy dolarů, což představuje 25% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.
Spotify
Podle by volné cash flow společnosti Spotify mělo v roce 2025 vzrůst o 27,6 % a v následujícím roce o 34,3 %. Od začátku roku firma zaznamenala výnos přesahující 54 %.
Tato platforma pro streamování audia nashromáždila značné volné cash flow díky silnému růstu tržeb, který byl podpořen rostoucím počtem aktivních uživatelů v posledních finančních čtvrtletích. Podle finanční zprávy Spotify vzrostly tržby ve druhém čtvrtletí 2025 o 10 % oproti stejnému období předchozího roku.
Podle analytiků se očekává, že volné cash flow společnosti vzroste v roce 2025 o 31,4 % a v roce 2026 o 14,9 %. Hotovostní rezervy firmy narostly navzdory smíšeným výsledkům za druhé čtvrtletí, protože společnost pokračuje v oddělení své nákladní divize. Tento přepravní gigant letos přišel téměř o 19 % své hodnoty.
Zdroj: CNBC, Patria