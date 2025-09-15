Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Morgan Stanley doporučuje: Sázejte na firmy s hotovostním polštářem, které přežijí zpomalení ekonomiky

Morgan Stanley doporučuje: Sázejte na firmy s hotovostním polštářem, které přežijí zpomalení ekonomiky

15.09.2025 6:04
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké akcie se obchodují na rekordních úrovních, zatímco se objevují známky zpomalování ekonomiky. To vede Morgan Stanley k doporučení, aby klienti nakupovali společnosti s vysokou hotovostní rezervou, které dokážou přečkat případný pokles.

„Společnosti s dostatečným volným cash flow si financují provoz samy a mohou lépe odolávat hlubším korekcím na trhu,“ uvedli analytici Morgan Stanley v úterní zprávě pro klienty. Volné cash flow je částka, která společnosti zůstane po uhrazení provozních nákladů a kapitálových výdajů. Firmy mohou tyto zbývající prostředky využít například k rozvoji svého podnikání nebo ke snižování dluhu.

Doporučení Morgan Stanley přichází v době, kdy se objevují problémy na americkém trhu práce. V srpnu bylo vytvořeno pouze 22 000 pracovních míst — výrazně méně, než se očekávalo. A nezaměstnanost minulý měsíc vzrostla na 4,3 %, což je nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky.

Společnosti s dostatečnou hotovostí však mají schopnost i nadále efektivně využívat prostředky k udržení růstu, a to i v náročných tržních podmínkách. Banka provedla výběr společností z indexu Russell 1000 (s výjimkou realitního sektoru, finančních služeb a utilit), které splňují následující kritéria: za prvé poměr hotovosti k hodnotě podniku vyšší než 5 %, za druhé očekávaný růst volného peněžního toku o více než 10 % v každém z následujících dvou let a za třetí očekávaná návratnost investovaného kapitálu vyšší než 7,5 % v každém z následujících dvou let.

Zde jsou některé společnosti, které podle Morgan Stanley prošly tímto výběrem:

Ticker Akcie Očekávané FCF v roce 2025 Očekávané FCF v roce 2026
FIVE Five Below, Inc. 79,80% 30,80%
ZS Zscaler, Inc. 23,70% 22,90%
TEAM Atlassian Corp Class A 24,60% 21,00%
WDAY Workday, Inc. Class A 19,60% 20,70%
NET Cloudflare, Inc. Class A 51,60% 41,10%
SPOT Spotify Technology SA 27,60% 34,30%
FDX FedEx Corporation 31,40% 14,90%
KR Kroger Co. 12,10% 24,20%
PINS Pinterest, Inc. Class A 31,90% 18,80%
DASH DoorDash, Inc. Class A 26,60% 41,50%

DoorDash

Volné cash flow společnosti DoorDash by podle Morgan Stanley mělo letos vzrůst o 26,6 % a v roce 2026 o 41,5 %. Firma zároveň zaznamenala silný celkový výnos přesahující 55 %.
01
Rostoucí hotovostní rezervy této aplikace pro doručování jídla přicházejí v době, kdy konkurent Uberu vykazuje výrazný růst tržeb, včetně nárůstu počtu předplatitelů prémiové služby DashPass. Ve druhém čtvrtletí roku 2025 společnost vykázala téměř 3,3 miliardy dolarů, což představuje 25% nárůst oproti stejnému období předchozího roku.

Spotify
Podle Morgan Stanley by volné cash flow společnosti Spotify mělo v roce 2025 vzrůst o 27,6 % a v následujícím roce o 34,3 %. Od začátku roku firma zaznamenala výnos přesahující 54 %.
02
Tato platforma pro streamování audia nashromáždila značné volné cash flow díky silnému růstu tržeb, který byl podpořen rostoucím počtem aktivních uživatelů v posledních finančních čtvrtletích. Podle finanční zprávy Spotify vzrostly tržby ve druhém čtvrtletí 2025 o 10 % oproti stejnému období předchozího roku.

FedEx
Podle analytiků Morgan Stanley se očekává, že volné cash flow společnosti FedEx vzroste v roce 2025 o 31,4 % a v roce 2026 o 14,9 %. Hotovostní rezervy firmy narostly navzdory smíšeným výsledkům za druhé čtvrtletí, protože společnost pokračuje v oddělení své nákladní divize. Tento přepravní gigant letos přišel téměř o 19 % své hodnoty.
03

Zdroj: CNBC, Patria

 

 

Čtěte více:

Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
06.09.2025 8:23
Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
Finanční trhy jsou značně volatilní a vědci to připisují vysoce proměn...
Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
09.09.2025 17:23
Jsou Spojené státy výjimečné i podle PEG?
Na trzích se zdaleka nejčastěji jako valuační měřítko používá tzv. PE....
Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…
10.09.2025 17:46
Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…
Po pohledu na tzv. PEG valuační násobky (včerejší úvaha) se dnes zaměř...
Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku
12.09.2025 10:54
Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku
Evropské akciové trhy v pátek dopoledne vykazují smíšený vývoj a ameri...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.09.2025
10:06Philip Morris zdvojnásobí investici do kutnohorského závodu na více než 2 mld Kč
8:56Rozbřesk: Francouzské vládní dluhopisy nesou vyšší výnos než korporátní dluhopisy velkých francouzských podniků
6:04Morgan Stanley doporučuje: Sázejte na firmy s hotovostním polštářem, které přežijí zpomalení ekonomiky
14.09.2025
14:56Marks: Čas na defenzivnější investice, trhy nejsou černobílé
8:37Víkendář: Jakými způsoby může umělá inteligence podpořit růst technologických firem
13.09.2025
14:50Marks o americké výjimečnosti a velkém optimismu na akciových trzích
9:11Víkendář: Jsou valuace velkých technologických společností iracionální?
12.09.2025
22:00Americké akcie proráží na nová maxima  
17:28Je nízká budoucí návratnost amerického trhu daná věc?
17:05Spojené státy vyzvaly G7 a EU k uvalení cel na Čínu a Indii za nákupy ruské ropy
16:54Spotřebitelská důvěra v USA v září opět klesla
16:02PODCAST Trhy & Bohatství: Ceny nemovitostí rostou, přesto jsou prodeje rekordní. Proč?
14:45Potenciální fúze Paramountu a Warner Bros. může narazit u regulátorů. Hrozbou je i Trump
13:42Perly týdne: Fed doposud nikdy nesnížil sazby, když byly finanční podmínky uvolněné
12:15Národní ikony v krizi: Problémy Novo Nordisku a Orstedu rezonují v dánské ekonomice
11:40Silný vývoz nestačil, běžný účet ČR ve druhém kvartálu skončil hluboko v záporu
11:12Zlato září jako nikdy předtím, stříbro nejvýše od roku 2011
10:54Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku  
10:01Chystá se spojení velkých hollywoodských studií? Paramount Skydance se zajímá o Warner Bros. Discovery
9:51Microsoft a OpenAI podepsaly nezávaznou dohodu o nové fázi spolupráce

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět