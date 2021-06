Prozatím odklon od dividend, slabých rozvah a hodnoty

Celý index SPX je od 19. května zhruba na nule, ale dividendové tituly trpí. Takzvaní dividendoví aristokraté, kteří po celá desetiletí dovedou navyšovat dividendy, jsou asi 2,6 % v záporu, akcie s vysokým dividendovým výnosem více než 4,6 % v záporu. Směrem dolů přitom tento segment trhu začal obracet zhruba ve stejné době, jako hodnotové tituly a některé další segmenty na trhu. A minulý pátek tento trend notně prohloubil. Co to může naznačovat?



1. Dividendy a hodnota: Následující graf ukazuje vývoj celého indexu, růstových titulů a hodnotových akcií. Rotace mezi růstem a hodnotou je jedním z hlavních témat posledního více než roku. Jejím tahounem jsou mimo jiné sazby – jejich růst sám o sobě brzdí více růstový segment trhu, protože jeho tok hotovosti je při diskontování na současnou hodnotu na požadovanou návratnost citlivější.

Jinak řečeno, růst sazeb by měl v relativním srovnání nahrávat hodnotě. Nějakou dobu si také lépe vedla, ale z grafu vidíme, že posledních cca 14 dní platí pravý opak. V uvedené logice by to znamenalo, že trhy poněkud přehodnotily vidinu rychlejšího/razantnějšího růstu sazeb, potažmo rychlého a inflačnějšího oživení.





2. Slabá rozvaha dolů: The Daily Shot poukazuje i na to, že akcie, které nedávno vstoupily na trh (přesněji řečeno prošly IPO), si vedou výrazně lépe, než celé indexy. A jak ukazuje druhý graf, podobně jako hodnota a dividendy začaly na počátku června obracet směrem dolů i společnosti se slabou rozvahou, které do té doby vedly před těmi s rozvahou silnou:





3. Inflační akcie dolů: V neposlední řadě pak počátek června přinesl obrat ve vztahu k akciím, kterým se vede lépe v inflačnějším prostředí – viz poslední graf. Podobně jako u hodnoty a slabé rozvahy pak došlo k výraznému zesílení propadu v posledních dnech Naopak růst, silné rozvahy a „inflačnější“ akcie se relativně držely):





4. Suma sumárum: Poslední týdny tedy přinesly obrat k růstu, neinflačním akciím, společnostem se silnou rozvahou. Na jednu stranu bych tyto neustálé obraty v rotacích nepřeceňoval, jednou je to tak, za pár dní, či týdnů úplně opačně. Pokud bychom jim věnovali nějakou pozornost, tak celkově to nyní vyznívá tak, jak jsem naznačil v prvním bodu. Což by zapadalo do toho, co jsem tu nedávno psal třeba o čínském úvěrovém cyklu, jeho dopadu na komodity a výnosy amerických obligací. Ale interpretací je samozřejmě více a znovu píšu – za pár dní to vše může být jinak.