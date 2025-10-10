Hledat v komentářích

Detail - články
Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách

Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách

10.10.2025 12:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Goldman Sachs zvyšuje své odhady dalšího vývoje cen zlata, Luke Barrs z Goldman Sachs Asset Management tvrdí, že na amerických akciích je stále lepší mít pozice dlouhé než krátké. Tedy sázet na jejich další růst než na pokles. Ředitel JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon hovoří o svém pohledu na dění na trzích a popisuje, jak jeho banka intenzivně zavádí umělou inteligenci. A Dan Niles z Niles Investment Management tvrdí, že sazby půjdou znatelně dolů, a to potáhne akcie opačným směrem.

Sazby dolů, akcie nahoru: Dan Niles z Niles Investment Management na CNBC hovořil o tom, že do konce roku klesnou sazby v USA pravděpodobně ještě třikrát a pak bude vyměněn šéf Fedu. A jeho nástupce bude zřejmě sledovat politiku dalšího znatelného poklesu sazeb. Takové prostředí by mělo prospívat dalšímu růstu akciového trhu. A také bude podporovat pokračující investice do umělé inteligence, některé z nich ale podle investora nemusí skončit ziskovostí. Právě větší obavy z toho, které investice do AI budou a nebudou výdělečné, mohou nakonec přinést na trh obrat nálady, ale v kratším období bude rozhodující snižování sazeb.

Zlato výš a výš, zisky Mag7 také: Goldman Sachs upravuje své predikce vývoje cen zlata. Podle těch starých se měly ke konci minulého roku pohybovat pod 4500 dolary, nyní banka čeká výstup k 5000 dolarů:

P1
Zdroj: X

Ve druhém grafu banka poukazuje na to, jak se mění odhady zisků pro příští rok. Od počátku letošního roku se u skupiny Mag7 zvedla tato očekávání o 3 %. zatímco u zbytku trhu o 3 % klesla a u trhu celého tak šla dolů o 2 %. 

P2 
Zdroj: X

Oslabující dolar, na akciích lepší dlouhé než krátké pozice: Luke Barrs z Goldman Sachs Asset Management hovořil na CNBC o tom, že akcie pomáhají táhnout nahoru zisky obchodovaných společností a výhled je v této oblasti podle něj stále dobrý. Pozitivně vidí i růst globální ekonomiky. Té americké hodně pomáhají investice velkých technologických společností zaměřené na umělou inteligenci a související technologie. Ty by v následujících třech letech měly podle odhadů Goldman Sachs dosáhnout v USA úrovně 1 bilionu dolarů i přesto, že se uvažuje o tom, zda bude realizovaná návratnost z těchto investic dostatečně vysoká.

Americké hospodářství poroste podle ekonomů této banky v příštím roce o 1,9 %, akciový trh je přitom nastaven na optimistické scénáře. Barrs v souvislosti s vývojem ve světě mimo jiné zmínil i fiskální obrat v Německu, jehož vláda místo konsolidace vládních financí, která byla očekávána na počátku roku, míří ke znatelné fiskální expanzi. K americkému dolaru pak expert uvedl, že ten sice nijak významně neztrácí svou pozici ve světovém hospodářství, ale přece jen je znát určitá snaha o diverzifikaci do jiných aktiv včetně zlata. Goldman Sachs tak čeká střednědobý tlak na oslabování kurzu americké měny, přispívat by k němu mělo i snižování sazeb americkou centrální bankou. 

Barrs řekl, že vysoké valuace akcií na americkém trhu v něm nevyvolávají žádnou velkou nervozitu. Stále jde podle něj o trh, kde je lepší držet dlouhé pozice než ty krátké. Tedy spekulovat na pokles cen akcií. K velkým technologickým firmám uvedl, že jejich poměry cen akcií k ziskům mohou být vysoko, ale poměry cen akcií k toku hotovosti jsou „zdravé“.


Umělá inteligence v JPMorgan: Ředitel JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon hovořil v rozhovoru pro Bloomberg o tom, že jeho banka implementuje umělou inteligenci napříč všemi odděleními, ovšem „bezpečně“. To znamená, že má řadu pravidel včetně těch, jak nakládat s daty. Banka přitom používá i svůj vlastní model umělé inteligence a ředitel hovořil o tom, že zatím je v celém procesu vidět jen „vrchol ledovce“. 

Dimon míní, že umělá inteligence skutečně změní některé oblasti trhu práce a někde bude nahrazovat lidi tak, že počet pracovních míst bude nižší. V případě JPMorgan ale podle něj může celkově dojít k opaku, pokud banka s implementací této technologie uspěje a to jí přinese podnikatelský úspěch. 

V souvislosti se současnými vysokými investicemi do infrastruktury, které podporují umělou inteligenci, a s děním na akciovém trhu pak Dimon zavzpomínal na internetovou bublinu. Během ní podle něj proběhla řada investic, které neuspěly. Ale také z ní vzešly společnosti jako Google či facebook a celkově šlo o „produktivní období“, i když mělo své vítěze a poražené.

Ředitel hovořil rovněž o býčí náladě na trzích, která je mimo jiné zřejmá z nízkých rizikových spreadů. Rizikem by byla inflace neklesající k cíli centrální banky. Recese se podle svých slov neobává, ale v příštím roce ji nelze vyloučit. Pozitivem je deregulační politika současné vlády, rozpočet může působit stimulačně, ale také může živit inflační tlaky. 

Na otázku týkající se dolaru Dimon uvedl, že nyní může poněkud ztrácet svou pozici v investičních portfoliích, ale nejde o žádné drama. Spíše o odraz toho, jak dobře si vedl doposud a jak moc posílily akciové trhy v USA, což může některé investory v zahraničí vést k větší diverzifikaci do nedolarových aktiv.


 
 
 

