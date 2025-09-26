Gundlach: Umělá inteligence a související akcie mi klidný spánek opravdu neberou

Šéf investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach v rozhovoru pro CNBC vyjadřoval obavy z budoucího vývoje americké monetární politiky a inflace. Politika Fedu by podle něj mohla tíhnout k přílišnému uvolnění, a to kvůli tomu, že současné vedení centrální banky klade až moc velkou váhu na tvorbu pracovních míst. Dlouhodobé inflační tlaky by pak mohly způsobovat i některé strukturální posuny v monetární politice a složení vedení Fedu (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části Gundlach hovořil mimo jiné o tom, koho by v čele centrální banky preferoval a koho ne.
Má Gundlach nějakého favorita, co se týče budoucího šéfa americké centrální banky? Investor na to odpověděl, že ze zmiňovaných jmen by preferoval tři. Domnívá se přitom, že „pracovní pohovor“ bude ve skutečnosti vypadat tak, že amerického prezidenta Donalda Trumpa bude zajímat jedna otázka: Zda bude kandidát na šéfa Fedu dělat to, co mu Trump řekne. Pokud bude odpověď záporná, kandidát podle investora nemá šanci pozici dostat.
„Toho se obávám ve vztahu k budoucí monetární politice a inflaci
. Mohlo by jít až o situaci negativních reálných sazeb
,“ dodal Gundlach. Sám by podle svých slov nechtěl v čele Fedu vidět někoho, kdo je „tvárný“. K atraktivitě různých investic pak řekl, že jedním z jeho nejsilnějších investičních přesvědčení je nyní slabší dolar
. Jako atraktivní se pak jeví nákupy některých měn rozvíjejících se zemí. Je přitom pravda, že řada věcí by nyní hovořila spíše pro silnější dolar
, ale Gundlachův názor se opírá i o riziko vyšší inflace
, která by byla výsledkem razantního snižování sazeb
.
Investor podle svých slov nenachází velké zalíbení v amerických akciích, „lepší jsou nedolarové trhy“, akciové i dluhopisové. To ovšem tvrdí z pozice dolarového investora. Zmínil i indický trh. Ten je „dlouhodobou sázkou“, kterou je nutno koupit a nestarat se o krátkodobé fluktuace. Tedy sázkou, která stojí na růstu pracovní síly a reformách, které musí být provedeny na to, aby ekonomika tuto sílu využila. Podle experta musí jít o reformy podobné těm, které provedla Čína. Ta je přitom nyní méně atraktivní kvůli řadě tenzí mezi touto zemí a Spojenými státy.
„Zlato má v portfoliích stále smysl, i když je krátkodobě vysoko. Líbí se mi, když nějaké aktivum hodně vzroste a pak se na určitou dobu stabilizuje místo toho, aby cena korigovala. Přesně to udělalo zlato. Pokud má v portfoliu váhu 25 %, není to podle mého názoru přehnané, jde o pojištění a nyní kvůli slabšímu dolaru bude držet rostoucí směr. Zahraniční akcie mají smysl včetně evropských, mimo Čínu. V těch bych držel 40 % portfolia,“ řekl Gundlach. A jak vidí umělou inteligenci a s ní související atraktivitu amerických akcií? Na to odpověděl, že nové technologie mohou mít obrovský potenciál, ale do cen akcií jsou obvykle promítnuty velmi rychle. Ukazuje na to třeba historický vývoj u elektřiny a cen akcií společností, které na počátku minulého století podnikaly v této oblasti.
„Jestliže je nějaká věc, která mi opravdu nebere klidné spaní, tak to jsou podobné věci,“ dodal investor k tomu, že se nyní nezaměřuje na umělou inteligenci a s ní související akcie. Dodal, že „ty největší akciové zisky jsou už zřejmě za námi“. O kryptoměnách pak Gundlach podle svých slov moc nepřemýšlí, poukázal na to, že bitcoin je letos za zlatem. „To je pozoruhodné s ohledem na to, jak moc je všechno nahoře. Nemyslím si, že bitcoin je dobrou investicí, lidé na něm vydělali, ale ztratil své momentum a podle mého názoru nebude sloužit k tomu účelu, v jaký se doufá".
Zdroj: CNBC