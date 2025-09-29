Hledat v komentářích

Detail - články
Goldman Sachs rozšiřuje aktivity v Evropě. Vidí příležitost v investicích, fúzích i IPO

29.09.2025 6:06
Autor: Redakce, Patria.cz

Dvojice vysokých manažerů z Goldman Sachs sází na to, že dlouho očekávané oživení investic do infrastruktury v Evropě pomůže nastartovat regionální růst této banky z Wall Street. Jak Německo, tak Francie investují  do posílení obrany a modernizace infrastruktury miliardy eur, a tak Anthony Gutman a Kunal Shah hledají způsoby, jak získat na tomto trhu větší podíl. Spolu s nárůstem potřebného financování očekávají také oživení fúzí a primárních veřejných nabídek akcií (IPO).

Gutman, který stojí za některými z největších britských transakcí, a Shah, jenž se před deseti lety stal jedním z nejmladších partnerů v historii banky, nastoupili do svých nových rolí v lednu. Jako spolugenerální ředitelé Goldman Sachs International mají na starosti Evropu, Blízký východ a Afriku, kde příjmy v první polovině roku vzrostly o 14 % na 7,3 miliardy dolarů, čímž se jedná o nejrychleji rostoucí region banky.

Goldman Sachs má v Evropě přes 9 000 zaměstnanců, z nichž třetina působí mimo Spojené království. Londýn tak zůstává hlavním regionálním centrem, ale banka se chce výrazněji prosadit i ve Frankfurtu, Paříži a Miláně. „Zdvojnásobujeme úsilí v rámci strategických růstových iniciativ, které máme už delší dobu,“ uvedl Shah, který je zároveň globálním spolupředsedou divize pro obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. „Myslíme si, že Evropa může být v centru mnoha těchto snah.“

Klíčovým prvkem těchto plánů je nově vytvořená skupina pro kapitálová řešení, která propojuje investory s firmami, jež potřebují kapitál. Tato divize spojuje schopnosti z oblasti financování, péče o finanční sponzory v investičním bankovnictví a pokrytí soukromého kapitálu z obchodních týmů pro dluhopisy a akcie. „Už nyní vidíme první známky velkých finančních potřeb v evropské infrastruktuře a energetice,“ uvedl Gutman, který je zároveň globálním spolupředsedou investičního bankovnictví. „V příštích 12 až 24 měsících toho uvidíte mnohem víc.“

Toto nadšení však není bez rizik. Politici v regionu varují, že ekonomika eurozóny pravděpodobně zpomalí. A Mezinárodní měnový fond v červnu upozornil, že kontinentu hrozí stagnace, pokud se nevyřeší obchodní napětí a nízká poptávka.

Přesto se objevují první pozitivní signály, zejména v oblasti fúzí a akvizic, které po pomalém začátku roku nabírají na obrátkách. Tento měsíc například Anglo American nabídla převzetí společnosti Teck Resources za účelem vytvoření těžebního giganta v hodnotě 50 miliard dolarů, zatímco investiční firma CapVest Partners koupila německého výrobce léčiv Stada Arzneimittel AG za 10 miliard eur.

„Domníváme se, že jsme připraveni na výrazné cyklické oživení investičního bankovnictví napříč všemi našemi produkty,“ řekl Gutman v londýnské kanceláři Plumtree Court. „Všechny ingredience jsou připraveny.“

Trh IPO se také začíná hýbat. Goldman vedl emisi akcií společnosti SMG Swiss Marketplace Group, která vynesla přes miliardu dolarů, a pracuje na vstupu bezpečnostní firmy Verisure na burzu ve Stockholmu v hodnotě 3,1 miliardy eur – což by byla největší evropská IPO za poslední tři roky. „V USA máme nejrušnější IPO trh za dlouhou dobu. Myslíme si, že Evropa bude následovat,“ uvedl Gutman. Dodal, že výhled na příští rok je „zdravý“ napříč evropskými burzami.

To by mohlo pomoci Evropě zotavit se z první poloviny roku, která byla nejpomalejší za více než desetiletí, částečně kvůli nejistotě kolem amerických cel. Volatilita způsobená kroky prezidenta Donalda Trumpa však zároveň přinesla rekordní příjmy z obchodování s akciemi ve druhém čtvrtletí. „Aktivita pokračuje, ale už klesla z vrcholu, který jsme viděli po období okolo Dne osvobození,“ řekl Shah. „Držíme se stabilního, zdravého tempa – sice pod vrcholem, ale stále nad běžným trendem.“

Ve svém prvním rozhovoru od nástupu do nové funkce Gutman a Shah označili Blízký východ za významnou příležitost. Za klíčové priority označili správu aktiv a majetku a uvedli, že banka plánuje otevřít nové kanceláře a navýšit počet zaměstnanců. 

Goldmani otevřeli kancelář v Abú Dhabí v roce 2023 a jako první velká banka získali licenci pro regionální centrálu v Saúdské Arábii. Letos uspořádali v Abú Dhabí akci zaměřenou na propojení hedgeových fondů s místními investory, zatímco divize Goldman Sachs Asset Management získala jako klíčového investora do nové série fondů zaměřených na region saúdskoarabský státní investiční fond (PIF).

Státem podporované subjekty jako PIF, které spravují více než 4 biliony dolarů, jsou jen částí lákadla. Goldman zároveň posiluje služby pro bohaté jednotlivce a rodiny, které v regionu kontrolují přes 1 bilion dolarů. Čelí zde konkurenci dalších firem, které rovněž rozšiřují své týmy v Perském zálivu a soupeří o investory, což může tlačit na poplatky a zvyšovat náklady na nábor.

V posledních dnech se Goldman musel vyrovnat s odchodem Fadiho Abualiho, který sehrál klíčovou roli v rozvoji regionálního podnikání jako spolupředseda pro Blízký východ a severní Afriku a který patřil mezi nejvýše postavené manažery správy aktiv banky. 

Gutman a Shah však zůstávají optimističtí. „Jde o jednu z nejvýznamnějších příležitostí pro získávání kapitálu na světě,“ řekl Gutman. „Ale obecně vidíme skutečný potenciál spolupracovat s klíčovými klienty v regionu na rozvoji našich aktivit.“

Zdroj: Bloomberg

 
 
 

