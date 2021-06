Sotheby's nabízí unikátní diamant. Kupující budou moci platit i kryptoměnami

Aukční dům Sotheby's bude v aukci o vzácný 101karátový diamant přijímat jako prostředek platby také vybrané kryptoměny a očekává, že za něj získá až 15 milionů dolarů. Tento světově proslulý makléř uvedl, že to bude poprvé, co se nabízí ke koupi za kryptoměny kámen takové hodnoty a tento krok označil za „významný okamžik vývoje“ trhu.

Bezchybný diamant ve tvaru hrušky o velikosti 101,38 karátů, nazvaný The Key 10138, je podle Sotheby's jedním z pouze 10 diamantů větším než 100 karátů, které přišly do aukce. A pouze dva z nich byly hruškovitého tvaru, dodalo Sotheby‘s.

Odhadovaná prodejní cena diamantu je mezi 10 až 15 miliony dolarů. Nabízet se bude v rámci aukce v hongkongském Sotheby's 9. července, přičemž nabídky budou otevřeny online od 25. června. Kromě tradičních peněz budou kupující moci využívat také kryptoměny ether nebo bitcoin.

„Toto je skutečně symbolický okamžik. Nejstarší a symbolický jmenovatel hodnoty lze nyní poprvé zakoupit skrze nejnovější univerzální měny lidstva," uvedl Jü Wen-chao, místopředseda Sotheby's Jewellery v Asii. „Nikdy nebyl lepší okamžik uvést na trh diamant světové úrovně, jako je tento.“

The Key 10138 dosáhl podle Sotheby's nejvyššího stupně barev a jasu. Navíc patří do vzácné podskupiny, ve které se nachází méně než 2 % všech drahokamových diamantů, známé jako Type IIa, uvedl makléř. A významný je také podle Sotheby's tvar hrušky. Snad nejznámější z diamantů ve tvaru hrušky je Cullinan I, umístěný v londýnském Toweru a vložený do imperiálního žezla.

The Key 10138 bude prodán během inaugurační aukce Sotheby's Luxury Edit spolu s dalšími luxusními předměty, jako jsou hodinky, kabelky a vzácné tenisky.





Zdroj: Bloomberg





Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.