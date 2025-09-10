Novo Nordisk propustí 9 000 zaměstnanců, mění strategii a snižuje výhled zisku

Farmaceutická společnost Novo Nordisk, známá mimo jiné díky lékům Ozempic a Wegovy, oznámila, že propustí přibližně 9 000 zaměstnanců po celém světě, což představuje asi 11 procent její celkové pracovní síly. A potřetí v tomto roce snižuje svůj výhled zisku. Pod vedením nového CEO se tak snaží získat zpět pozici, kterou ztratila ve prospěch efektivnějšího konkurenta na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.
Dánský výrobce léků Ozempic a Wegovy ve středu uvedl, že si klade za cíl ušetřit osm miliard dánských korun do konce roku 2026 prostřednictvím těchto škrtů, které se dotknou 11 % jeho pracovní síly. Ty zahrnují i 5 000 míst v Dánsku, kde jsou hromadná propouštění velmi neobvyklá. Firma nyní plánuje vložit část svých růstových nadějí do tabletové verze Wegovy.
Kvůli jednorázovým nákladům ve výši osmi miliard korun na restrukturalizaci společnost uvedla, že provozní zisk poroste mezi 4 % a 10 % při konstantních směnných kurzech. V únoru přitom předpokládala růst až 27 %. Novo také očekává zvýšení odpisů, amortizace a ztrát ze snížení hodnoty aktiv o čtyři miliardy korun, celkem tedy asi 21 miliard korun, kvůli ukončení raných vedlejších projektů ve vývoji nových léků.
Akcie společnosti Novo v Kodani po počátečním poklesu rostou o 3,6 %. Za posledních 12 měsíců však akcie klesly o 61 %, a to i přesto, že se firma na krátkou dobu stala nejhodnotnější společností v Evropě díky prudkému nárůstu poptávky po nových lécích na hubnutí.
Zaměstnanci Novo očekávali propouštění od chvíle, kdy se minulý měsíc stal generálním ředitelem Mike Doustdar, který vyzval k větší disciplíně a obezřetnosti ve výdajích. Ačkoli tato firma byla průkopníkem na trhu s léky na obezitu díky Ozempicu a Wegovy, její pozice se začala měnit loni, když experimentální injekce CagriSema nedosáhla v klinické studii takového úbytku hmotnosti, jaký Novo slibovalo. Navíc se také potýká s levnějšími napodobeninami svých léků v USA.
Novo uvedlo, že podnikne i další kroky ke zlepšení výkonnostní kultury. Společnost byla známá dodržováním dánských norem v oblasti rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, kdy si mnoho zaměstnanců bralo většinu července volno nebo odcházelo z práce v 16 hodin, aby mohli vyzvednout děti nebo se věnovat koníčkům. V roce 2024 potřebovala Novo 1 835 zaměstnanců na vytvoření jedné miliardy dolarů tržeb, zatímco Lilly dosáhla stejného výsledku s pouhými 1 044 pracovníky.
Propouštění je prvním velkým krokem nového generálního ředitele Mikea Doustdara, který nastoupil do své funkce v srpnu. Doustdar zdůraznil potřebu větší efektivity, rychlejšího rozhodování a důrazu na výkonnostní kulturu. Doustdar ještě předtím zmrazil nábor na neklíčové pozice a zrušil nabídky práce pro nové zaměstnance, kteří ještě nenastoupili. „Někdy jsou ta nejtěžší rozhodnutí ta správná pro budoucnost, kterou budujeme,“ napsal Doustdar na LinkedIn. „Je to správný krok pro dlouhodobý úspěch společnosti Novo Nordisk," dodal.
„Ačkoli nás těší, že Novo podniká kroky ke snížení složitosti a zlepšení agility podniku, restrukturalizační program pravděpodobně povede k dalším otázkám ohledně růstového výhledu firmy,“ napsal analytik Richard Vosser z Chase & Co. ve svém komentáři.
Zdroj: Bloomberg, Patria