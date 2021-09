Evropská komise podpoří soběstačnost EU v dodávkách polovodičů

Evropská komise (EK) má v plánu vytvořit nový ekosystém výroby čipů. Chce tak zajistit konkurenceschopnost a soběstačnost sedmadvacetičlenného bloku, protože celosvětový nedostatek polovodičů ukázal, jak je nebezpečné spoléhat na dodavatele z Asie a z USA. V Evropském parlamentu to dnes řekla předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Nedostatek čipů tak představuje jedno z největších rizik oživení ekonomiky EU z následků pandemie.



Spojené státy loni vypracovaly výnos nazvaný CHIPS for America, jehož cílem je posílit schopnosti USA v konkurenci s čínskou technologií.



Von der Leyenová uvedla, že EK představí nový evropský výnos o čipech, jehož cílem je vytvořit nejmodernější evropský čipový ekosystém, včetně výroby čipů. Tento systém by měl zajistit bezpečnost dodávek a vytvořit nový trh pro průlomové evropské technologie.



Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton upozornil, že čipy znamenají mnohem víc než jen základní komponenty pro výrobce automobilů, chytrých telefonů a videoher. "Závod o nejvyspělejší čipy je závodem o technologické a průmyslové vedení," napsal na svém blogu. Podle něj by evropský výnos měl zahrnovat výzkum, výrobní kapacity a mezinárodní spolupráci. Unie by také měla zvážit zřízení zvláštního evropského polovodičového fondu.



Evropská komise loni představila plány, podle kterých má v plánu investovat pětinu z fondu obnovy do digitálních projektů. Fond má k dispozici 750 miliard eur (19 bilionů Kč) a má členským zemím pomoci s následky pandemie.



Von der Leyenová v projevu vyjádřila politování ze závislosti EU na čipech vyráběných v Asii a ze snižování podílu EU v dodavatelském řetězci - od designu až po výrobní kapacity.