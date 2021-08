Férově nacenění výrobci čipů. Nějaké atraktivní výjimky?

Morningstar se v jedné ze svých posledních analýz věnuje výrobcům čipů, artiklu v posledním více než roce nedostatkového, ovlivňujícího odvětví od výrobců elektroniky po automobilky. Co Morningstar soudí o investiční atraktivitě těch, kteří se na výrobě čipů nějak podílí?



1. Kapacity na maximu, vše odraženo v cenách: Analytici firmy nejdříve zmiňují, že k onomu nedostatku došlo kvůli prudkému růstu poptávky po počítačích a další elektronice danému změnami vyvolanými pandemií. Zejména automobilky, které nedržely velké zásoby tohoto produktu kvůli systémům just-in-time, tak pocítily odliv čipů jinam. A cítí stále.



Projekce toho, kdy jich bude opět dostatek, se odvíjí od odhadů vývoje na nabídkové a na poptávkové straně trhu. Podle některých odhadů by nedostatkem vyvolané investice do nových kapacit měly na trh začít dodávat někdo v roce 2023/2024. Na straně poptávky je pak mimo jiné otázka, jak se bude dál vyvíjet poptávka po elektronice. Analytici Morningstar každopádně odhadují, že u automobilového průmyslu bude nedostatkový tlak polevovat na počátku příštího roku.



Výrobci čipů jsou ale podle Morningstar jako celek na akciovém trhu férově nacenění. Jinak řečeno, silná poptávka po jejich produktu, cenový vývoj produktu i vysoké využití kapacit již ceny akcií odráží a podle Morningstar je tak nákup těchto akcií vhodný spíše během nějaké korekce. Najzajímavější prý je Microchip Technology MCHP a na tu bych se tedy rád krátce podíval.



2. Nedoceněná výjimka? Podle Morningstar má MCHP silnou konkurenční výhodu a výjimečnou schopnost generovat zisky a volný tok hotovosti „za každé situace“. Čipy, které firmy vyrábí, podle Morningstar nevyžadují velké kapitálové investice a tvoří relativně nenákladnou součást výsledného produktu. Proto odběratelé tolik nehledí na cenu a spíše je zajímá výkon. A jsou prý také vůči svému dodavateli loajální i proto, že změna dodavatele by mohla znamenat nutnost měnit celý produkt. Další posun k chytřejší elektronice by pak měl zajistit slušnou dlouhodobější poptávku.



Morningstar nyní odhaduje férovou cenu akcie na 165 dolarů, cena se pohybuje kolem 143 dolarů. S nemalými fluktuacemi kolem této hladiny pluje cca od ledna minulého roku poté, co předtím znatelně rostla. Pokud se podíváme na výsledky firmy, tak za posledních 12 měsíců na provozním cash flow vydělala více než 2 miliardy dolarů, po investicích pak 1,88 miliardy dolarů. Což mimochodem potvrzuje, že investice jsou relativně k tomu, co MCHP vydělá, hodně malé.



Beta akcie (ukazatel systematického rizika) je na relativně vysoké hodnotě 1,64, značící vyšší riziko/cykličnost. S výslednou požadovanou návratností nad 10 % bychom pak při dlouhodobě stabilním volném cash flow ve výši oněch 1,88 miliard dolarů dostali jeho současnou hodnotu na 18,3 miliardách dolarů. Kapitalizace je na téměř 40 miliardách, což ale asi nepřekvapí – předpoklad stagnace toku hotovosti je přece jen asi příliš skeptický. Na hodnotu kapitalizace se podle mých jednoduchých výpočtů dostaneme, pokud onen volný tok hotovosti necháme ročně růst asi o 5,5 %.



Jinak řečeno, akcie je nyní naceněna tak, že to, co firma (pro akcionáře) vydělá, bude růst o 5,5 % ročně. Což bychom mohli rozdělit třeba na 2 % inflaci a 3+% reálný růst. Což by zase mohlo zhruba odpovídat vývoji nominálního produktu. A jak bylo uvedeno, Morningstar počítá s něčím optimističtějším.