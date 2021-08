Western Digital jedná o fúzi s Kioxia, vznikl by nový NAND gigant konkurující Samsungu

Americký výrobce čipů vede pokročilá jednání o spojení s japonskou společností Kioxia. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informuje list The Wall Street Journal (WSJ). Hodnota transakce by mohla přesáhnout 20 miliard dolarů (434 miliard Kč). Fúze by tak vytvořila gigantického výrobce paměťových čipů NAND, který by konkuroval jihokorejské společnosti Samsung Electronics.



Zdroje také uvedly, že firmy by mohly dohody o spojení dosáhnout už v polovině září. Společnost by podle zdrojů zřejmě za transakci zaplatila svými akciemi a v čele sloučeného podniku by stál její šéf David Goeckeler.



"Taková dohoda by byla defenzivním, ale rozumným krokem Westernu k posílení konkurenční pozice na rychle se konsolidujícím trhu s čipy," řekl podle agentury Reuters analytik William Kerwin ze společnosti Morningstar.



Podle údajů výzkumné společnosti TrendForce je nyní Samsung na trhu s paměťovými čipy NAND jedničkou s více než třetinovým podílem. Kioxia má na tomto trhu podíl téměř 19 procent a kolem 15 procent. Mezi další důležité hráče na trhu patří jihokorejská společnost SK Hynix a americké firmy a .



Společnost Hynix se loni dohodla, že koupí za devět miliard dolarů aktivity Intelu v oblastí čipů NAND. Dohoda nicméně stále čeká na povolení ze strany antimonopolních úřadů. Předpokládá se, že spojení firem a Kioxia by se rovněž stalo předmětem prověrek antimonopolních úřadů v několika zemích, včetně Spojených států a Číny.