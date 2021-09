Intel zvažuje v následující dekádě v Evropě investovat až 80 miliard eur

Americký výrobce čipů zvažuje v Evropě v následující dekádě investovat až 80 miliard eur (přes dva biliony Kč), chce zvýšit kapacitu výroby čipů v regionu. Na Mezinárodní automobilové výstavě (IAA) to řekl šéf podniku Pat Gelsinger. Dodal, že do konce roku oznámí, kde v Evropě budou jeho další dvě továrny. Existující továrna Intelu na polovodiče v Irsku se nově zaměří i na automobilový průmysl.



O možných místech, kde se chystá zřídit nové závody, se spekuluje. Za favority se považují Německo a Francie. Ve hře je i Polsko, kde též působí.



Gelsinger uvedl, že cílem je "celkový projekt v hodnotě 80 miliard eur v příštím desetiletí, který by byl katalyzátorem pro odvětví polovodičů, katalyzátorem pro celý technologický sektor".



V březnu , největší výrobce čipů pro deskové počítače a datová centra, v reakci na globální nedostatek čipů oznámil, že rozšíří kapacitu a že firma bude čipy vyrábět i na zakázku pro externí zájemce. V dubnu Gelsinger agentuře Reuters řekl, že společnost začne vyrábět čipy pro automobilky za šest až devět měsíců. Podle agentury Reuters není jasné, zda poslední prohlášení Gelsingera znamenají, že tomuto cíli dostojí.



"Z aut se stávají počítače na pneumatikách. Vy potřebujete nás a my potřebujeme vás. (...) Cílem je vytvořit centrum inovací v Evropě, pro Evropu," řekl Gelsinger.



Intel považuje automobilky za klíčovou strategickou prioritu. Gelsinger konstatoval, že podle Intelu budou čipy do roku 2030 tvořit pětinu nákladů na vůz, což je pětinásobný nárůst oproti čtyřem procentům nákladů v roce 2019.



Intel výrobě čipů dominoval po desetiletí, v poslední době ale nabral ve srovnání s asijskou konkurencí zpoždění ve vývoji. Od doby, kdy společnost představila svůj první chytrý telefon, se jen těžce přizpůsoboval odklonu od osobních počítačů k mobilním zařízením. je stále ziskový, ale největší rozkvět z éry PC má dávno za sebou, uvedla agentura AP. mu loni zasadil další ránu, když oznámil, že pro své počítače Mac bude používat vlastní čipy.



Intel je jednou z mála posledních společností, která čipy navrhuje i vyrábí. Konkurenti a si navržené čipy nechávají vyrábět u smluvních partnerů.