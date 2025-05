Británie a Indie uzavřely rozsáhlou dohodu o volném obchodu

Britský ministr obchodu Jonathan Reynolds uvedl, že výhody, které dohoda přinese pro britské podniky a spotřebitele, jsou "obrovské".V loňském roce dosáhl obchod mezi Británií a Indií podle BBC celkové hodnoty 41 miliard liber (1,2 bilionu Kč) a již nyní se předpokládá jeho další růst. Podle Londýna se vzájemný obchod do roku 2040 zvýší o dalších 25,5 miliardy liber ročně.Kromě oblečení se dohoda bude týkat i některých indických potravin, například mražených krevet. Clo na britský gin a whisky se sníží na polovinu, tedy na 75 procent, a v dalších letech bude dál klesat. Sníží se také poplatky na do Indie vyvážené automobily, výrobky leteckého a kosmického průmyslu, elektrotechniku a na některé britské potraviny.Britská vláda uvedla, že dohoda s Indií je "největší a ekonomicky nejvýznamnější" dvoustrannou obchodní dohodou, kterou Londýn podepsal od svého odchodu z Evropské unie v roce 2020. Dohoda by podle BBC měla začít platit zhruba za rok.