Made-in-Germany se zadrhává. Čas do voleb se ale zkracuje

Motor německé ekonomiky šlape na brzdu. Silná orientace na zpracovatelský sektor pomohla během koronavirových lockdownů největší evropské ekonomice k lepšímu výsledku, než měly jiné, na službách mnohem závislejší ekonomiky v regionu. Teď je ale německé hospodářské zotavování v ohrožení.

„Za celou svou kariéru nikdy nenastala chvíle, kdy by bylo v jednu chvíli tolik surovin vzácností, a se stejnými surovinami pracuju už od roku 1996,“ tvrdí podle BloomberguThomas Nürnberger ze společnosti EBM Papst, která se zabývá výrobou průmyslových ventilátorů.

Generální ředitel Roland Busch v srpnu varoval, že rizika jako nedostatek globálních polovodičů spolu s rostoucími náklady na suroviny a přepravu představují překážky, které pravděpodobně přetrvají do fiskálního roku 2022.

Nepříliš vzdálené je pak nedávné upozornění německé centrální banky, že letošní hospodářský růst Německa by nemusel dosáhnout na 3,7 procenta, které banka předvídala v červnu. Jednou z příčin by mohly být i problémy v dodávkách.

Následující graf ukazuje změnu hrubé přidané hodnoty pro zpracovatelský průmysl (vlevo) a obchod, dopravu a pohostinství v loňském posledním kvartálu, letošním prvním a druhém kvartálu:

Podle Bloomberg Economics fungovaly německé továrny v červnu stále 7 procent pod svojí úrovní z doby před pandemií. Zaostávaly hlavně automobilky a výrobci strojů. Důvěra podnikatelů se podle ukazatele, který sestavuje mnichovský institut Ifo, zhoršila v srpnu více, než ekonomové předpokládali. Také ředitel institutu Clemens Fuest předpokládá, že letošní růst bude slabší, než se dosud čekalo.

Už za necelý měsíc budou Němci rozhodovat, kdo po 16 letech vystřídá Angelu Merkelovou u moci. Lví podíl na celém výsledku by mohlo mít dominantní automobilové odvětví, které zasáhl globální nedostatek polovodičů.

, největší evropská automobilka, se v první polovině roku docela držel. Jeho generální ředitel Herbert Diess ale nedávno prohlásil, že automobilka ve třetím kvartálu nějaké rány utrží, „protože produkce je teď skutečně utlumená“. Globální dodávky vozidel tohoto koncernu se v červenci propadly o 19 procent. To je pro ně letos zatím nejvýznamnější měsíční propad:

Varování přišla i z a . Obě automobilky zmiňovaly nedostatek čipů.

Na automobilky se ale problémy s dodávkami neomezují. a Pumu zasáhly uzavírky továren ve Vietnamu, kde znovu propukla nákaza Covid-19. Vydavatelstvím se nedostává papíru a dalšího materiálu k výrobě knih.

Pro mnoho malých a středních německých firem, které se soustředí na niche trhy, je obtížná obstarat si rychle alternativy, pokud jejich obvyklé dodávkové trasy selžou. Platí to třeba pro mnoho firem, které sdružuje Německá obchodní asociace pro strojní průmysl. Mnoho firem vyrábí přístroje v malých sériích nebo dokonce na zakázku a úzce přitom spolupracují se svými dodavateli. To je proces, který se nastavuje roky, tvrdí hlavní ekonom této organizace Ralph Wiechers.

Takováto zpoždění by tedy mohla oddálit zotavení německé ekonomiky. Také by ale mohla popohnat inflaci. Firmy v průzkumech naznačují, že narůstající náklady přenášejí na zákazníky, jak o jejich zápoměrech vypovídá i graf níže. Vzestup cen z tohoto roku by mohl opadat pomaleji, než se v současnosti předpokládá, podotýká Bloomberg. V červenci tak Německo pozorovalo největší inflaci u dovozu od 80. let minulého století. Zboží dovážené do země bylo o 15 procent dražší než před rokem.

Protože je ale nedostatek součástek globální problém, nemusejí německé automobilky nutně přicházet o byznys, a zotavení tak může být pouze opoždění. „Jakmile začnou do automobilového průmyslu proudit polovodiče, výroba mohutně naroste a v příštím roce může dojít k nečekaně silnému růstu,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Berenberg Holger Schmieding.