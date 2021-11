Diamond o inflaci, akciích a americkém bankovním oligopolu

Vyšší inflační čísla půjdou dolů, jádrová inflace bude mezi 2 – 3 %. Tak vidí další inflační vývoj Bob Diamond, který stojí v čele Atlas Merchant Capital a který na Bloomberg Markets hovořil o svém pohledu na další vývoj v ekonomice, bankovnictví a na trzích.



Ustálení jádrové inflace mezi 2 – 3 % proběhne poté, co se stabilizuje situace v dodavatelských řetězcích. Fed by přitom podle investora rád viděl inflaci mezi 2 – 2,5 %. „Ohledně inflace nepanikaříme, ale myslíme si, že jde o relevantní téma,“ dodal Diamond. Jaký bude podle něj vývoj sazeb a výnosů vládních obligací?



S ohledem na popsaný inflační výhled a na to, že Fed začne omezovat své nákupy aktiv, se investor domnívá, že výnosy desetiletých vládních obligací v USA se příští rok dostanou k horní hranici pásma, ve kterém se obvykle pohybovaly během posledních 15 let. Toto pásmo se přitom nachází mezi 1,5 – 3 % a investor tudíž míní, že právě ke 3 % budou výnosy mířit v roce 2022.



Následující graf ukazuje vývoj výnosů desetiletých vládních obligací v USA a Německu:



Zdroj: Twitter



Jak vidí Diamond valuace amerických akcií zejména s ohledem na možnou změnu v monetární politice? Investor míní, že současné prostředí nulových sazeb dává akciím atraktivitu. Na druhou stranu „jsou minimálně férově naceněné“. V budoucnu se tak investoři budou podle Diamonda zaměřovat zejména na různé sektory a vybírat.



Jak vidí expert další vývoj v bankovnictví? Poslední čtvrtletní výsledky amerických bank podle něj ukázaly vysokou ziskovost, ta ale pramení především ze správy investičních aktiv a investičního bankovnictví. A to by měl být trend s tím, že naopak v Evropě, včetně Švýcarska a Velké Británie, se banky naopak zaměřují více na svůj tradiční byznys a omezují některé aktivity v investičním bankovnictví.





V USA se na poli investičního bankovnictví podle Diamonda vytvořil „téměř oligopol“ a bankám se tu vede dobře. Naopak tradiční výběr vkladů a poskytování úvěrů dost zaostává. Podepsaly se na tom i vyšší kapitálové požadavky a tato oblast začíná svou podstatou a regulací připomínat utility. V neposlední řadě pak do hospodaření bank začíná promlouvat konkurence některých technologických firem, které se zaměřují na ty nejziskovější segmenty bankovního trhu.



Diamondova firma je aktivní i v oblasti kryptoměn a její šéf se domnívá, že na tomto poli je třeba regulace. Ta je nyní roztříštěná a bylo by přínosné, kdyby došlo k jejímu sjednocování.



Zdroj: Bloomberg Markets