Rozbřesk: Koruna v pasti globálního napětí opět slábne

Rozhodnutí turecké centrální banky snížit úrokové sazby (a to nehledě na vysokou inflaci) poslalo tureckou liru do “pekla” - od začátku týdne ztratila zhruba 11 %. Toto napětí rezonovalo na širší paletě rozvíjejících se trhů, včetně střední Evropy, kde se pod tlak dostal nejen polský zlotý, ale i česká koruna. Maďarský forint unikl jen díky dalšímu domácímu zvýšení sazeb.



Česká měna tak potvrzuje, jak složité je pro ní v dnešní době zaznamenávat další zisky, a to nehledě na rekordní úrokové rozpětí vůči eurozóně - rozdíl mezi dvouletými českými a eurovými sazbami se pohybuje nad čtyřmi procentními body. Jedním z hlavních důvodů jsou přetrvávající problémy ve výrobních řetězcích, které v Evropě disproporčně dopadají na Německo a Česko a výrazně ztěžují život českým exportérům. Ti pak nemají moc velkou chuť využít na trzích atraktivních kurzů k zajištění (daných úrokovým diferenciálem), protože se jednoduše bojí, zda budou schopni výrobky dodat. Navíc řada exportérů pravděpodobně využila výhodnější situace na trzích již ve třetím kvartále, kdy se dozajistila (na historický průměr). Vedle toho na korunu samozřejmě doléhá globální nervozita z inflačních tlaků, která se odráží v silném dolaru a tlaku na nejslabší rozvíjející se trhy jako výše zmíněná turecká lira… z té se napětí často přelije až do Česka.



V našich úvahách koruna bude potřebovat k “probuzení” vidět především vyšší jistotu v domácím průmyslu. Pokud si exportéři budou více jisti fungováním výroby a odbytu, budou se chtít na trzích při stávajících vysokých rozdílech v úrocích (a atraktivních forwardových kurzech) pravděpodobně agresivněji zajišťovat. A je možné, že ruku v ruce s tím půjde i opětovný nárůst eurových úvěrů, které v průběhu covidu přes narůstající úrokový diferenciál spíše stagnovaly.



TRHY



Koruna

Česká měna včera nedocenila další růst maďarských sazeb a spíše na ni dolehlo napětí z těžce zkoušené turecké liry, na které pod politickým tlakem prezidenta Erdogana došlo k poklesu úrokových sazeb. Měnový pár oslabil do blízkosti 25,28 EUR/CZK a v posledních deseti dnech dal opakovaně najevo, že pohyb pod 25,20 EUR/CZK pro něj může být docela "velkým soustem". Domácí kalendář pro nejbližší dny je prázdný a první zajímavější událostí budou příští týden evropské PMI za listopad – pokud napětí v subdodavatelských řetězcích lehce poleví, může se to koruně líbit.



Zahraniční forex

Eurodolar učinil včera chabý pokus o návrat k hranici 1,14, ale pokračující holubičí rétorika ECB mu nedává naději se jakkoliv zvednout (včera opět hlavní ekonom Lane) a měnový pár je odsouzen dále ztrácet. Hranice EUR/USD 1,10 již začíná být na dohled, tím spíš, že americká data jsou velmi dobrá (viz včera podnikatelská nálad od Philly Fedu, bohužel i vinou cenového sub-indexu).



Zatímco turecká lira směřuje do pekla poté, co prezidentem Erdoganem kontrolovaná centrální banky při rostoucí inflaci snížila úrokovou sazbu o 100 bazických bodů, tak forint naopak zpevnil. Důvodem bylo zvýšení oficiální jednotýdenní úrokové sazby o 70 bazických bodů, resp. na 2,50 %, které se dostavilo jen dva dny poté co MNB zvýšila hlavní úrokovou sazbu na 2,10 %. Tento krok byl sice již lehce avizovaný v úterý, ale nebylo zcela jasné kam až chce jednotýdenní sazbu MB posunout. Každopádně je včerejší restriktivní krok pro forint pozitivní, neboť superkrátký konec výnosové křivky posunuje ještě výše. Kromě toho MNB naznačuje trhu, že může opět velmi flexibilně reagovat na pohyby kurzu manipulací jednotýdenní sazby každý týden (resp. každý čtvrtek).