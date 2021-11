PPF a Moneta Money Bank dohodly nový model financování pro spojení bank

Skupina PPF a Moneta Money Bank se dohodly na novém modelu financování spojení Moneta Money Bank a bankovní části PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky). Informovala o tom v tiskové zprávě skupina PPF. Smlouvu o spojení odsouhlasili letos v červnu akcionáři Moneta Money Bank, ale zároveň odmítli tehdy navrhovaný model financování. Nová dohoda o financování vyžaduje nový souhlas valné hromady Moneta Money Bank. PPF upozornila, že jde zároveň o poslední možnost pro akcionáře Monety podpořit záměr spojení skupiny Air Bank a Moneta Money Bank.

Kupní cena AirBank zůstává na 25,9 mld. Kč, MONETA zaplatí až 20 % z přebytečného kapitálu plus minimálně 80 % prostřednictvím dvoukolové emise nových akcií. Nabídka v prvním kole emise všem akcionářům na základě přednosti bude za 82 Kč/akcie a ve druhém kole za 90 Kč/akcie u akcií, které nebyly umístěné v prvním kole. Cena 90 Kč/akcie by rovněž stanovila minimální cenu, za kterou by byla v budoucnu učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům Monety. Moneta odhaduje, že celková potenciální hodnota pro akcionáře mimo PPF může dosáhnout až 104 Kč/akcie. Transakce podléhá schválení valnou hromadou naplánovanou na 20. prosince a také schválení regulačních orgánů.

"Skupina PPF nadále prosazuje svou vizi vytvoření silné tuzemské banky s českým kapitálem. Spojení skupiny Air Bank s Monetou se jeví být pro tento účel velmi vhodnou, nikoli však výlučnou platformou. Za situace, kdy finanční i komerční výsledky skupiny Air Bank výrazně překračují původní investorská očekávání, a perspektiva jejího dalšího zhodnocení se významně zvýšila, jde zároveň o poslední možnost pro akcionáře Monety podpořit záměr spojení skupiny Air Bank a Monety," uvedla skupina PPF. Transakce podle PPF přináší akcionářům Monety optimální strategii růstu hodnoty jejich investice a stabilitu dividendového výnosu. "V případě, že akcionáři Monety transakci neschválí, PPF nebude dále prodej svých aktiv Monetě podporovat," dodala PPF v tiskové zprávě.



Prodej skupiny Air Bank již není podmíněn získáním kontroly skupiny PPF nad Moneta Money Bank, a akcionářům Monety jsou garantována přednostní práva na úpis akcií Monety za finančně atraktivních podmínek. "Změněné podmínky transakce dávají Monetě jistotu financování kupní ceny a akcionářům Monety nabízejí unikátní příležitost podílet se spolu s PPF na maximalizaci budoucí hodnoty plynoucí ze spojení, případně, dle jejich výlučného rozhodnutí, výhodně akcie prodat," uvedla PPF.



Na mimořádné valné hromadě Monety Money Bank v červnu se pro spojení vyslovilo 61,9 procenta přítomných akcionářů, třeba bylo 50 procent. Ve druhém hlasování, v němž bylo pro navýšení kapitálu potřeba 75 procent hlasů, jich hlasovalo pro 61,69 procenta.



Akvizicí měla podle návrhu na červnové valné hromadě získat Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,9 miliardy Kč. Ta by byla hrazena z 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291,375.000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie měly být vydány za 80 Kč za akcii a navýšit celkový kapitál banky. PPF poté měla vlastnit 55,38 procenta akcií banky.



Spojením mohla vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB. Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.



Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 40,3 miliardy eur (zhruba 1,02 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 80.000 lidí.

Zdroj: ČTK, Patria